Лишат ли «прав» за непропуск «блатных номеров» с мигалкой

Довольно распространенная ситуация, особенно на скоростном загородном шоссе: едешь себе в левом ряду, а тебе в хвост пристраивается обычная иномарка представительского класса с какими-нибудь «блатными» номерами (типа серии А-МР) и неожиданно включает синий проблесковый маячок на крыше. По и идее, «мигалке», вроде как, нужно уступать. Но с другой стороны, в нашем случае она явно не относится с экстренным службам: кузов не несет соответствующей раскраски, да и сложно представить, что скорая помощь или пожарные используют для выездов на экстренные вызовы удлиненные версии Audi A8 или BMW 7-er. А «блатные» серии госномеров возбуждают прямо таки классовую ненависть к пассажирам подобного транспорта.
Вот и начинают крутиться в голове вопросы: а не «левая» ли у него мигалка? А если окажется не «левая», что там положено за непропуск такой машины? В такой ситуации, прежде всего, следует вспомнить: необходимость дать дорогу любой машине с работающей мигалкой на крыше возникает лишь когда одновременно с ней включен и звуковой спецсигнал — сирена или так называемая «крякалка». И то, воспользоваться своим преимуществом обладатели включенных спецсредств могут лишь убедившись, что не спровоцируют своим поведением ДТП. Точно также и прочие участники движения, уступая проезжую часть спецтранспорту, не должны при этом жертвовать безопасностью своей и соседей по потоку.