Лишат ли «прав» за непропуск «блатных номеров» с мигалкой

Другими словами, услышав за спиной сирену и увидев в зеркалах заднего вида сполохи «маячков», не следует сломя голову бросаться в правый ряд. Перед перестроением надо убедиться в безопасности маневра и только после этого уступить дорогу машине скорой помощи, пожарной или авто полиции. Если этого не сделать вообще, за непропуск машины экстренной службы можно схлопотать либо 500 рублей штрафа, либо лишение «прав» на срок до трех месяцев — по ч. 2 статьи 12.17 КоАП РФ.

Это все понятно, но что делать с «членовозом» с мигалкой в ситуации, описанной выше? Да все то же, что и в том случае, если в вашем зеркале заднего вида «повиснет» скорая помощь, спешащая по своим экстренным делам — аккуратно уступить. Разумеется, только лишь при условии одновременно включенной мигалки и «крякалки». Однако разница все же есть. За непропуск «членовоза» со спецсигналами «прав» не лишат — за это в КоАП предусмотрен только штраф в 500 рублей. Так что бояться попасть в серьезные неприятности из-за непропуска «блатного» с проблесковым маячком не стоит.

Однако, и тут есть нюанс. Дело в том, что спецраскраска, например, машин ФСБ или Следственного комитета подразумевает нанесение только на боковую часть кузова. Спереди, то есть через зеркало заднего вида, ее не увидеть. Поэтому если вам в багажник начнет сверкать синим и «крякать» скромный черный Ford Focus или Toyota Camry, имейте в виду, что вы, скорее всего, имеете дело с машиной, за непропуск которой можно тоже лишиться «прав».