Лишат ли «прав» за непропуск «блатных номеров» с мигалкой

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Последствия непропуска машины, например, в полицейской раскраске с включенными спецсигналами известны всем. А как поступать если тебя пытается согнать с полосы черная представительская иномарка с единственным синим «маячком» на крыше?
Максим Строкер

Довольно распространенная ситуация, особенно на скоростном загородном шоссе: едешь себе в левом ряду, а тебе в хвост пристраивается обычная иномарка представительского класса с какими-нибудь «блатными» номерами (типа серии А-МР) и неожиданно включает синий проблесковый маячок на крыше. По и идее, «мигалке», вроде как, нужно уступать. Но с другой стороны, в нашем случае она явно не относится с экстренным службам: кузов не несет соответствующей раскраски, да и сложно представить, что скорая помощь или пожарные используют для выездов на экстренные вызовы удлиненные версии Audi A8 или BMW 7-er. А «блатные» серии госномеров возбуждают прямо таки классовую ненависть к пассажирам подобного транспорта.

Вот и начинают крутиться в голове вопросы: а не «левая» ли у него мигалка? А если окажется не «левая», что там положено за непропуск такой машины? В такой ситуации, прежде всего, следует вспомнить: необходимость дать дорогу любой машине с работающей мигалкой на крыше возникает лишь когда одновременно с ней включен и звуковой спецсигнал — сирена или так называемая «крякалка». И то, воспользоваться своим преимуществом обладатели включенных спецсредств могут лишь убедившись, что не спровоцируют своим поведением ДТП. Точно также и прочие участники движения, уступая проезжую часть спецтранспорту, не должны при этом жертвовать безопасностью своей и соседей по потоку.

Другими словами, услышав за спиной сирену и увидев в зеркалах заднего вида сполохи «маячков», не следует сломя голову бросаться в правый ряд. Перед перестроением надо убедиться в безопасности маневра и только после этого уступить дорогу машине скорой помощи, пожарной или авто полиции. Если этого не сделать вообще, за непропуск машины экстренной службы можно схлопотать либо 500 рублей штрафа, либо лишение «прав» на срок до трех месяцев — по ч. 2 статьи 12.17 КоАП РФ.

Это все понятно, но что делать с «членовозом» с мигалкой в ситуации, описанной выше? Да все то же, что и в том случае, если в вашем зеркале заднего вида «повиснет» скорая помощь, спешащая по своим экстренным делам — аккуратно уступить. Разумеется, только лишь при условии одновременно включенной мигалки и «крякалки». Однако разница все же есть. За непропуск «членовоза» со спецсигналами «прав» не лишат — за это в КоАП предусмотрен только штраф в 500 рублей. Так что бояться попасть в серьезные неприятности из-за непропуска «блатного» с проблесковым маячком не стоит.

Однако, и тут есть нюанс. Дело в том, что спецраскраска, например, машин ФСБ или Следственного комитета подразумевает нанесение только на боковую часть кузова. Спереди, то есть через зеркало заднего вида, ее не увидеть. Поэтому если вам в багажник начнет сверкать синим и «крякать» скромный черный Ford Focus или Toyota Camry, имейте в виду, что вы, скорее всего, имеете дело с машиной, за непропуск которой можно тоже лишиться «прав».

штрафы, лишение прав, КоАП, мигалки
5 июня 2018
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