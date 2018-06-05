Опубликовано видео резонансного ДТП в Домодедово

Чрезвычайное происшествие произошло в понедельник в 20.00 в городском округе Домодедово. Водитель синего Peugeot проигнорировал желтый сигнал светофора, в результате чего легковушка на большой скорости столкнулась с автомобилем, который в этот момент поворачивал на встречную полосу движения. Задев его передний бампер, Peugeot вылетел на тротуар, где в этот момент стояли трое подростков.

Раскидав юношей в разные стороны, машина пронеслась еще 20 метров по тротуару, чудом не задев других пешеходов. К счастью все пострадавшие остались живы и были отправлены в больницу. По предварительным данным, одного молодого человека отпустили домой после медицинского осмотра. Двое других госпитализированы с травмами средней тяжести.