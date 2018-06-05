Опубликовано видео резонансного ДТП в Домодедово

Автомобиль вылетел на тротуар, сбив на своем пути троих подростков. Пострадавших, которые получили серьезные травмы, госпитализировали в больницу. Уличные камеры наблюдения зафиксировали момент страшного ДТП.
Чрезвычайное происшествие произошло в понедельник в 20.00 в городском округе Домодедово. Водитель синего Peugeot проигнорировал желтый сигнал светофора, в результате чего легковушка на большой скорости столкнулась с автомобилем, который в этот момент поворачивал на встречную полосу движения. Задев его передний бампер, Peugeot вылетел на тротуар, где в этот момент стояли трое подростков.
Раскидав юношей в разные стороны, машина пронеслась еще 20 метров по тротуару, чудом не задев других пешеходов. К счастью все пострадавшие остались живы и были отправлены в больницу. По предварительным данным, одного молодого человека отпустили домой после медицинского осмотра. Двое других госпитализированы с травмами средней тяжести.
Правоохранительными органами ведется проверка, но скорее всего виновником аварии признают водителя Peugeot. Он продолжал движение на желтый сигнал светофора и даже не предпринял попыток остановиться перед перекрестком. А, судя по всему, у него были и время, и возможность это сделать. Пресловутое «авось проскочу» привело к несчастью.
Случившееся лишний раз напоминает о необходимости тщательно соблюдать ПДД, которые запрещают движение на желтый сигнал светофора (пункт 6.2). Хотя пункт 6.14 и допускает это, если водитель «не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению», но, как уже было сказано, в данной ситуации гражданин в Peugeot скорее всего имел возможность заблаговременно снизить скорость, не прибегая к опасным маневрам. Пусть это еще раз для всех станет напоминанием, что человек за рулем должен адекватно оценивать дорожную ситуацию.