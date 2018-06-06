Где из-за ЧМ-2018 блок-посты ГИБДД устраивают засады на трассах

Автомобилистам других регионов придется сложне. Чтобы убедиться в этом достаточно поинтересоваться происходящим на трассах вблизи городов проведения игр Чемпионата — Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Саранска, Самары, Ростова-на-Дону, Волгограда, Калининграда и Екатеринбурга. Дело тут вот в чем. На время мундиаля в эти города запрещен въезд автобусов, не получивших на то специального разрешения. В целях безопасности потому что!

Видимо, чтобы террористы не прорвались. Они ведь исключительно на автобусах перемещаются, с легковым транспортом не дружат, да… Мотивы спецслужб порой понять сложно. Возможно, такое пристальное их внимание к автобусам объясняется лишь тем, что этот тип ТС легче контролировать.

На практике это вылилось в следующее. На трассах, ведущих в столицу из соседних регионов, с 1-ого июня организованы своего рода блок-посты. Тут все автобусы останавливает полиция и проверяет разрешение на въезд в город, а у пассажиров — требуют предъявить паспорта. Посты расположены в Подмосковье на вылетных трассах по направлению к столице перед пересечениями каждой магистрали с 2-ой и 1-ой «бетонками». КПП захватывают часть дорожного полотна, сужая проезжую часть и вызывая заторы, особенно в моменты, когда дачники толпами возвращаются в город в конце выходных.

Как ни странно, но практически нигде в СМИ по этому поводу никаких упоминаний не обнаруживается.