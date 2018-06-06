Где из-за ЧМ-2018 блок-посты ГИБДД устраивают засады на трассах

newsdelo.com
Автолюбители Москвы даже не догадываются, как им повезло в связи с Чемпионатом мира по футболу 2018 года. Им доставят неудобство всего лишь несколькими временными автобусными «выделенками» да перекрытиями движения в районах, прилегающих к стадионам «Спартак» и «Лужники».
Максим Строкер

Автомобилистам других регионов придется сложне. Чтобы убедиться в этом достаточно поинтересоваться происходящим на трассах вблизи городов проведения игр Чемпионата — Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Саранска, Самары, Ростова-на-Дону, Волгограда, Калининграда и Екатеринбурга. Дело тут вот в чем. На время мундиаля в эти города запрещен въезд автобусов, не получивших на то специального разрешения. В целях безопасности потому что!

Видимо, чтобы террористы не прорвались. Они ведь исключительно на автобусах перемещаются, с легковым транспортом не дружат, да… Мотивы спецслужб порой понять сложно. Возможно, такое пристальное их внимание к автобусам объясняется лишь тем, что этот тип ТС легче контролировать.

На практике это вылилось в следующее. На трассах, ведущих в столицу из соседних регионов, с 1-ого июня организованы своего рода блок-посты. Тут все автобусы останавливает полиция и проверяет разрешение на въезд в город, а у пассажиров — требуют предъявить паспорта. Посты расположены в Подмосковье на вылетных трассах по направлению к столице перед пересечениями каждой магистрали с 2-ой и 1-ой «бетонками». КПП захватывают часть дорожного полотна, сужая проезжую часть и вызывая заторы, особенно в моменты, когда дачники толпами возвращаются в город в конце выходных.

Как ни странно, но практически нигде в СМИ по этому поводу никаких упоминаний не обнаруживается.

Но ладно — Подмосковье. Тут трассы более-менее широкие и затруднения, вызванные «футбольными» проверками на дорогах, не особо чувствуются. А вот в других регионах, принимающих Чемпионат, где федеральные трассы «поуже и пожиже» с 1 июня на подъездах к городам проведения футбольных матчей образуются внушительные заторы. Машины едущих на работу местных жителей и транзитный транспорт вынуждены толкаться в пробках из-за сузившихся дорог.

Например, к Ростову-на-Дону уже сейчас непросто подъехать по А-280 со стороны Таганрога и по А-135 от М-4 «Дон». Со стороны Северного, Южного и Западного подъездов.

Под Екатеринбургом искусственные затруднения движения организованы на время ЧМ-2018 на 189-ом км. Челябинского тракта, 351-ом км. Пермского тракта, на Серовском, Полевском, Арамильском трактах и дублере Сибирского тракта.

Перед пересечением административной границы Сочи на трассе А-147 Джубга–Сочи к чемпионату организованы два блок-поста — в районе поселка Магрии и возле КПП Веселое на госгранице с Абхазией.

В Ленинградской области на подъездах к Санкт-Петербургу проверяют автобусы аж на 11 постах: на трассе А180 «Нарва» в деревне Черемыкино и на 19-м км, на трассе Р23 «Псков» в селе Никольское, на 13-м и 138-м км, на трассе М10 «Россия» при пересечении дорогой А120и на 598-м км, на трассе «Кола» на 42-м км, на трассе А121 «Сортавала» на 30—31-м км, на трассе А181 «Скандинавия» — 131-ом км и на 5-м км по ходу движения от поселка Огоньки в сторону Выборга. Вблизи остальных городов ЧМ происходит примерно то же самое.

Так что, если вас угораздит оказаться в заторе вблизи одного из этих мест до конца июля — просто расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие.

автоправо, ГИБДД
6 июня 2018
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