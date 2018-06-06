Названы виновные в росте цен на бензин в России

Напомним, что за пять месяцев текущего года стоимость горючего подскочила в среднем на 7,3%, в том числе на 7,7% подорожал литр АИ92 и на 7,9% — литр дизельного топлива.

В первую очередь россияне возлагают ответственность за это на нефтяные компании — так считают 46%. О том, что виновато правительство высказалось 40% респондентов, 19% во всем винят владельцев АЗС, 12% — президента Владимира Путина, 10% россиян грешат на западные страны, которые ввели антироссийские санкции, а 9% — на Государственную Думу и Совет Федерации. Подчеркнем, что на этот вопрос отвечали все респонденты без разделения на водителей и «безлошадных».