Названы виновные в росте цен на бензин в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос наших соотечественников об их отношении к росту цен на горючее. В исследовании приняли участие около двух тысяч человек старше 18 лет, при этом не все из них были водителями.
Напомним, что за пять месяцев текущего года стоимость горючего подскочила в среднем на 7,3%, в том числе на 7,7% подорожал литр АИ92 и на 7,9% — литр дизельного топлива.
В первую очередь россияне возлагают ответственность за это на нефтяные компании — так считают 46%. О том, что виновато правительство высказалось 40% респондентов, 19% во всем винят владельцев АЗС, 12% — президента Владимира Путина, 10% россиян грешат на западные страны, которые ввели антироссийские санкции, а 9% — на Государственную Думу и Совет Федерации. Подчеркнем, что на этот вопрос отвечали все респонденты без разделения на водителей и «безлошадных».
О том, что причина роста цен на бензин кроется в экономической политике российских властей уверены две трети опрошенных — 66%. Чаще об этом заявляют россияне в возрасте от 45 до 59 лет (73%).
На внешние факторы, как стимул подорожания, указали 21% опрошенных, а среди молодежи возрастом от 18 до 24 лет так считает только треть 35%. Три четверти россиян (78%) убеждены, что дальнейший рост цен на горючее в этом году будет продолжаться. И только 5% респондентов высказали обратное мнение.
Примечательно, что 83% респондентов считают, что ухудшение благосостояния связано именно с подорожанием горючего. Причем из них 43% полагают, что материальное положение усугубилось существенно, а 40% — незначительно. 51% опрошенных водителей уверены, что они уже стоят на грани серьезных финансовых затруднений.
Отметим, что на фоне столь ощутимого подорожания горючего с начала года в стране отмечен низкий уровень инфляции — 1,6%. Как сообщает «РБК», основными причинами ослабления курса рубля финансовые аналитики считают повышение мировых цен на нефть (80 долларов за баррель впервые за три с половиной года, а также рост акцизов по решению правительства с начала года. В связи с этим эксперты утверждают, что никакой вины нефтяных компаний в подорожании бензина нет.
В то же время для удержания цен правительство России недавно все-таки решило снизить акцизы на топливо с 1 июня. Таким образом акцизы на бензин упали на 3 тысячи рублей за тонну, на дизтопливо — на 2 тысячи. Кроме того, правительство обещает при необходимости ввести еще ряд дполнительных оперативных мер, чтобы остановить дальнейшее подорожание топлива.