В интернете продают «Жигули» с 610-сильным мотором

Выставленный на продажу ВАЗ-2105 — вовсе не обычная классическая «пятерка», каких на дорогах предостаточно. Если верить тому, о чем говорится в описании объявления на «Юла Авто», эта машина в свое время принадлежала гонщику Федору Воробьеву. Пилот выступал на ней в дрифт-сериях — автомобиль претерпел множество усовершенствований, которые наверняка влетели владельцу в копеечку.

«Жигацарь» сошел с конвейера в 1999 году. Как утверждает нынешний хозяин, за 19 лет автомобиль пробежал всего 200 километров — неудивительно, если машина действительно использовалась лишь в качестве дрифт-болида. Двигатель — 2JZ-GTE VVTI мощностью 610 л. с. и максимальный крутящий момент 800 Нм. Коробка передач — «механика» ZF от BMW 320. Работа над этим проектом велась на протяжении десяти лет.

Стоимость уникальной гоночной «пятерки» — 10 млн. рублей. Нынешний продавец, в роли которого выступает некий автосалон, готов рассмотреть и варианты обмена.