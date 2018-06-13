«Гринпис» похвалил власти столиц за снижение автомобильных выбросов

Российский офис «Гринпис» опубликовал исследование деятельности властей 77 российских городов с населением более 100 000 человек в сфере уменьшения вреда экологии от автотранспорта. Титанический труд экологов основывается на формальных ответах из городских администраций на соответствующие запросы защитников природы.

При всей спорности такого подхода, «Гринпис», пишет Коммерсант, считает, что больше всего усилий по уменьшению автомобильных выбросов предпринимают в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге и Туле. Меньше всего «зеленым» понравились отписки из администраций Сочи, Красноярска, Омска и Хабаровска.

При этом жители «городов-аутсайдеров» оказались довольны качеством вдыхаемого воздуха — такие результаты дал опрос аборигенов, параллельно проведенный «Гринпис» на местах.