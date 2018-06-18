Сервис по прокату автомобилей в России стал умнее и лучше

Сервис Hertz предлагает клиентам широкий выбор транспортных средств — от компактного А-класса до внедорожников, минивэнов и авто представительского уровня. В отличие от мелких прокатчиков, тут полностью исключен риск нарваться на неухоженную или технически не надежную машину. Равно, как получить автомобиль, не соответствующий забронированному.

– Богатая история, активно развивающийся туризм и растущая экономика России делают ее нашим ключевым рынком услуг аренды автомобилей для досуга и бизнеса, поэтому с большим энтузиазмом относимся к возвращению на российский рынок, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Мишель Тариде, президент Hertz International.

Почему лучше воспользоваться услугами автопроката или такси и не садиться за руль во время ЧМ-2018 по футболу, читатйте здесь.