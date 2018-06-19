Как таксисты грабят футбольных фанатов в Москве

Фото portofelice.it
Московские таксисты, не стесняясь, пытаются нажиться на иностранных гостях ЧМ-2018 по футболу и «заламывают» неадекватные цены на поездки. Заодно под эту таксистскую раздачу попадают и россияне. В соцсетях уже несколько дней обсуждают истории, когда водители запрашивали за поездку в 5—7 раз больше денег, чем она того стоила. Портал «АвтоВзгляд» пообщался с профессионалами рынка, чтобы понять, можно ли сейчас в Москве найти такси по адекватной цене и куда жаловаться, если вас обманули.
Марина Ведяшкина

Истории, когда столичные таксисты возили пассажиров от Ленинградского до Казанского вокзала за несколько тысяч рублей, в 2018 году сменились историями про поездки от стадионов и из аэропортов. ЧМ-2018 приманил в столицу не только ярых фанатов футбола, но и любителей легкой наживы.

Одна из историй, которой поделились в соцсетях — о молодом человеке по имени Диего, который хотел из аэропорта «Домодедово» добраться до Останкино. Он сел в такси, водитель озвучил ему стоимость поездки в 3000 рублей. Диего согласился, так как очень спешил. Но вот как только такси прибыло в пункт назначения, извозчик потребовал за услугу втрое больше — 9000 рублей! Иностранец не растерялся и потребовал чек. Шофер выписал ему квитанцию, в которой было указано, что клиент провел в этом автомобиле 4 часа — с 23:00 до 03:00, хотя пассажир прилетел в Москву только в 2:15. Квитанция была выписана от компании «Ариадон Такси», связаться с ее представителями оперативно гостю столицы не удалось.

Фото avtovzglyad.ru

Вторая история — со счастливым финалом. Таксист пытался взять с иностранных гостей больше 6,5 тысяч рублей за поездку по маршруту Лужники-Большая Серпуховская улица. К счастью, проходившие мимо москвичи вмешались в спор таксиста с пассажирами, так как поняли, что в салоне происходит что-то странное — иностранцы долго не покидали машину. Пришедшие на помощь сказали, что такая поездка стоит максимум 500 рублей, а водитель стал возмущаться. Между неравнодушными аборигенами и таксистом завязалась потасовка. Как рассказывает в социальной сети участница событий, полицейские, приехавшие на вызов, сказали, что не смогут задержать таксиста на транспортном средстве и перенаправили в ГИБДД, там заявление приняли по телефону и обещали перезвонить.

Еще один неравнодушный гражданин сэкономил деньги колумбийской паре, которой в аэропорту «Шереметьево» объявили ценник в 100 евро. В итоге пара отправилась в поездку за 40 евро, потому что не захотела выяснять отношения с таксистом дальше.

Повышение цен на такси коснулось не только иностранцев, но и местных жителей — например, москвичке Юлии пришлось отдать за поездку от станции метро «Юго-Западная» до поселка Московский 750 рублей, при том, что обычно она платит втрое меньше.

Чтобы понять, как действовать в такой ситуации, мы обратились в комитетМосковской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом. Но, как оказалось, простого решения у этой проблемы нет.

Фото avtovzglyad.ru

– Комитет предлагал ввести единые цены от объектов инфраструктуры — аэропортов, вокзалов, театров, ТПУ. Это делать необходимо. Но против этой позиции выступила ФАС, которая считает, что рынок сам отрегулирует цены. Люди начинают бояться пользоваться легальным такси из-за таких водителей, которые пытаются провезти пассажиров по завышенным тарифам, прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию председатель комитета Богдан Коношенко. По его словам, проблема может разрешиться только при вмешательстве властей и введении единых тарифов. Если вам не повезло попасть в такую переделку, г-н Коношенко рекомендует вызывать полицию.

Напомним, что на время ЧМ-2018 возможность подъезжать к стадионам есть только у 33 аккредитованных компаний такси, к перевозке гостей мундиаля допущены почти 5000 машин.

автоправо, ГИБДД, обман, мошенничество, такси
19 июня 2018
289
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы