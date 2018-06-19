Как таксисты грабят футбольных фанатов в Москве

Истории, когда столичные таксисты возили пассажиров от Ленинградского до Казанского вокзала за несколько тысяч рублей, в 2018 году сменились историями про поездки от стадионов и из аэропортов. ЧМ-2018 приманил в столицу не только ярых фанатов футбола, но и любителей легкой наживы.
Одна из историй, которой поделились в соцсетях — о молодом человеке по имени Диего, который хотел из аэропорта «Домодедово» добраться до Останкино. Он сел в такси, водитель озвучил ему стоимость поездки в 3000 рублей. Диего согласился, так как очень спешил. Но вот как только такси прибыло в пункт назначения, извозчик потребовал за услугу втрое больше — 9000 рублей! Иностранец не растерялся и потребовал чек. Шофер выписал ему квитанцию, в которой было указано, что клиент провел в этом автомобиле 4 часа — с 23:00 до 03:00, хотя пассажир прилетел в Москву только в 2:15. Квитанция была выписана от компании «Ариадон Такси», связаться с ее представителями оперативно гостю столицы не удалось.