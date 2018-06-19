Как таксисты грабят футбольных фанатов в Москве

Вторая история — со счастливым финалом. Таксист пытался взять с иностранных гостей больше 6,5 тысяч рублей за поездку по маршруту Лужники-Большая Серпуховская улица. К счастью, проходившие мимо москвичи вмешались в спор таксиста с пассажирами, так как поняли, что в салоне происходит что-то странное — иностранцы долго не покидали машину. Пришедшие на помощь сказали, что такая поездка стоит максимум 500 рублей, а водитель стал возмущаться. Между неравнодушными аборигенами и таксистом завязалась потасовка. Как рассказывает в социальной сети участница событий, полицейские, приехавшие на вызов, сказали, что не смогут задержать таксиста на транспортном средстве и перенаправили в ГИБДД, там заявление приняли по телефону и обещали перезвонить.

Еще один неравнодушный гражданин сэкономил деньги колумбийской паре, которой в аэропорту «Шереметьево» объявили ценник в 100 евро. В итоге пара отправилась в поездку за 40 евро, потому что не захотела выяснять отношения с таксистом дальше.

Повышение цен на такси коснулось не только иностранцев, но и местных жителей — например, москвичке Юлии пришлось отдать за поездку от станции метро «Юго-Западная» до поселка Московский 750 рублей, при том, что обычно она платит втрое меньше.

Чтобы понять, как действовать в такой ситуации, мы обратились в комитетМосковской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом. Но, как оказалось, простого решения у этой проблемы нет.