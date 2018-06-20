Депутат-кавалерист устроил флешмоб против роста цен на топливо

Депутатов заксобрания Камчатского края по имени Михаил Пучковский исполнил данное им ранее обещание пересесть на гужевой транспорт из-за роста цен на моторное топливо. Сегодня утром он прибыл к зданию краевого правительства в Петропавловске-Камчатском верхом на коне. Довести лошадиный флешмоб до логического завершения депутату помешали охранники. Они не дали ему как положено запарковать лошадь — то есть привязать ее возле главного входа. На экстравагантную выходку местного законотворца толкнул «реактивный» рост цен на топливо на АЗС Камчатки.

На данный момент бензин АИ-95 там стоит около 50 рублей за литр, а дизельное топливо — более 52 рублей за литр. Характерно, что «конный демарш» депутата Пучковского совершенно не противоречит ПДД.

В главе 25 этого документа допускается движение гужевого транспорта (лошади с всадником в том числе) по дорогам общего пользования и по их обочинам. Ограничения в правилах для «водителя кобылы» вообще минимальны. Им запрещается оставлять на дороге животных без надзора, прогонять их через железнодорожные пути вне специально отведенных мест, а также ночью, а еще вести копытных по асфальту или бетону при наличии путей с иным покрытием.