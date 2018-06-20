Депутат-кавалерист устроил флешмоб против роста цен на топливо

abw.by
В Петропавловске-Камчатском местный депутат устроил своеобразную акцию протест против роста цен на топливо. Он прибыл на работу не на машине, а верхом на лошади. Припарковать транспортное средство ему не дала охрана здания.
Максим Строкер

Депутатов заксобрания Камчатского края по имени Михаил Пучковский исполнил данное им ранее обещание пересесть на гужевой транспорт из-за роста цен на моторное топливо. Сегодня утром он прибыл к зданию краевого правительства в Петропавловске-Камчатском верхом на коне. Довести лошадиный флешмоб до логического завершения депутату помешали охранники. Они не дали ему как положено запарковать лошадь — то есть привязать ее возле главного входа. На экстравагантную выходку местного законотворца толкнул «реактивный» рост цен на топливо на АЗС Камчатки.

На данный момент бензин АИ-95 там стоит около 50 рублей за литр, а дизельное топливо — более 52 рублей за литр. Характерно, что «конный демарш» депутата Пучковского совершенно не противоречит ПДД.

В главе 25 этого документа допускается движение гужевого транспорта (лошади с всадником в том числе) по дорогам общего пользования и по их обочинам. Ограничения в правилах для «водителя кобылы» вообще минимальны. Им запрещается оставлять на дороге животных без надзора, прогонять их через железнодорожные пути вне специально отведенных мест, а также ночью, а еще вести копытных по асфальту или бетону при наличии путей с иным покрытием.

АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо
20 июня 2018
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