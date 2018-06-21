Президент Туркменистана самостоятельно переоборудовал раллийный внедорожник

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил местный Центр автомобильного спорта. Там он, осмотрев один из специально подготовленных раллийных внедорожников, сам собрал некоторые крепления. И показал свое видение того, как нужно расположить навесное оборудование, чтобы усовершенствовать гоночный автомобиль.
В самом начале своего визита глава дружественного государства прокатился за рулем тягача, который будет перевозить спортивную технику. Потом президент сделал несколько набросков внедорожника, показав, как должен выглядеть специально оборудованный автомобиль с его точки зрения.
Потом в ход пошли чертежи. А после этого Гурбангулы Бердымухамедов собственноручно изменил некоторые крепежные элементы каркаса безопасности, чтобы придать конструкции автомобиля дополнительной надежности.
Кстати сказать, глава государства нередко принимает участие в соревнованиях по дрифту. Он не упускает момента поучаствовать и в других гонках, например, в отборочных заездах туркменского авторалли «Амуль-Хазар 2018». Это соревнование пройдет в сентябре. Его трасса проложена через пустыню Каракум и другие живописные места страны. Она уже внесена в мировой календарь автогонок.