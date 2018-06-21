Президент Туркменистана самостоятельно переоборудовал раллийный внедорожник

В самом начале своего визита глава дружественного государства прокатился за рулем тягача, который будет перевозить спортивную технику. Потом президент сделал несколько набросков внедорожника, показав, как должен выглядеть специально оборудованный автомобиль с его точки зрения.

Потом в ход пошли чертежи. А после этого Гурбангулы Бердымухамедов собственноручно изменил некоторые крепежные элементы каркаса безопасности, чтобы придать конструкции автомобиля дополнительной надежности.