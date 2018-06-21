Войны на обочине: как бороться с автохамами

Лето — по-настоящему жаркое время. Причем ощущается это не только физически, но и эмоционально. С началом сезона обостряются все конфликты, которые были в режиме гибернации: мотоциклисты и автомобилисты, путешественники и дачники, законопослушные водители и обочечники. О последних и поговорим. Портал «АвтоВзгляд» собрал воедино все отговорки тех, кто любит объезжать пробки справа.
В стройном потоке ползущих из Москвы в область всегда найдутся те, кто «пылит» правее всех. Кто-то просто недовольно фыркает в сторону обочечников, кто-то пытается перекрыть им дорогу, а ГИБДД иногда тихо едет в правом ряду, высматривая таких умников. Сами же они чаще всего довольно нервно реагируют на любые попытки соседей по полосе пресечь их нарушение. Еще бы, ведь у каждого из них есть весомая причина. Они едут по обочине, потому что…
…остальные — дураки
Самые агрессивные и нервные из обочечников — просто хамы и наглецы, считающие, что им все можно. Вот только мигалки им пока не выдали (по какой-то нелепой случайности, конечно же), поэтому приходится ютиться справа — в пыли и перепрыгивая ямы. Такие крайне резко реагируют на любые попытки преградить им путь и могут даже полезть в драку, как герой этого видео.
…власти виноваты в пробках
Приз «Логичность года» уходит к тем, кто винит в пробках на вылетных магистралях местную власть, и решают «пойти против системы», перестав терпеть бесконечные унижения. Лучший вариант сделать это по их версии — обойти соседей по пробке по обочине, а потом — подрезать их, затормозив весь поток еще больше. Такие персонажи тоже, бывает, хотят поговорить, если им перекрыть «выход из матрицы».
«Наверно, остальным не так надо, раз стоят», — такие мысли проносятся в головах тех, кто обходит пробку по обочине как бы без злого умысла и чувства собственного превосходства над остальными участниками дорожного движения. И тем не менее, эта категория водителей тоже почему-то решила обойти всех по импровизированной выделенке для тех, кому очень надо.
…все равно никому не мешаю
Ну, есть и такие. Они объезжают пробку справа, а потом пытаются влезть перед теми, кто честно отстоял лишние полчаса, плетясь вместе со всеми. А по дороге думают о том, за что все ненавидят обочечников? Они же никому не мешают — едут себе и едут, а остальные как стояли, так и будут стоять, ничего же не меняется… Вот только потом они так же искренне не понимают, почему их не хотят пускать в полосу.
Если у вас закончилось терпение, вы, конечно, можете попробовать перекрыть обочину, чтобы «самые умные» ехали вместе со всеми. Но, к сожалению, велика вероятность того, что вы тоже вместе с ними получите штраф, либо все закончится ДТП.