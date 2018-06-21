Войны на обочине: как бороться с автохамами

В стройном потоке ползущих из Москвы в область всегда найдутся те, кто «пылит» правее всех. Кто-то просто недовольно фыркает в сторону обочечников, кто-то пытается перекрыть им дорогу, а ГИБДД иногда тихо едет в правом ряду, высматривая таких умников. Сами же они чаще всего довольно нервно реагируют на любые попытки соседей по полосе пресечь их нарушение. Еще бы, ведь у каждого из них есть весомая причина. Они едут по обочине, потому что…

…остальные — дураки

Самые агрессивные и нервные из обочечников — просто хамы и наглецы, считающие, что им все можно. Вот только мигалки им пока не выдали (по какой-то нелепой случайности, конечно же), поэтому приходится ютиться справа — в пыли и перепрыгивая ямы. Такие крайне резко реагируют на любые попытки преградить им путь и могут даже полезть в драку, как герой этого видео.