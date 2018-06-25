На каких машинах ездят лесбиянки

Jeep Wrangler

Властная амазонка, да еще и на Jeep Wrangler — ну, разве не эротическая фантазия мужчины? Но приметив в потоке даму за рулем сурового американского вездехода, не спешите знакомиться. Велика вероятность, что ваши старания не оценят. Нет, с вами то все в порядке — просто она любит девочек. Девочек и Jeep Wrangler. Этот внедорожник занимает десятое место в списке самых привлекательных машин для лесбиянок.

MINI Cooper

Как оказалось, задорные «Мини Куперы» — удел не только женщин традиционной сексуальной ориентации, но и гомосексуалисток. Этой модели лесбиянки отвели шестую позицию в рейтинге. Почему бы и нет? Стильные хетчбэки, отличающиеся броским внешним видом, могут похвастать и отменной динамикой. А заядлые гонщицы найдутся и среди приверженцев однополой любви.