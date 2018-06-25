На каких машинах ездят лесбиянки

Зарубежное издание Life About, опросив своих читательниц нетрадиционной сексуальной ориентации, составило рейтинг самых востребованных автомобилей у лесбиянок. Любопытно, что приверженцы однополой любви в своих взглядах не сходятся — в список попали самые разные транспортные средства от брутальных «Джипов» до кокетливых кабриолетов.
В ТОП-10 наиболее популярных автомобилей у гомосексуалисток вошли лишь четыре машины из тех, что представлены на отечественном авторынке. Остальные шесть — модели, которых у нас никогда и не было, или те, что больше не продаются. В их числе Volkswagen Beetle Convertible, Honda Civic, Mercedes-Benz R-класса, Ford F-150, Dodge Magnum и Honda Element.
Зарубежное издание Life About, опросив своих читательниц нетрадиционной сексуальной ориентации, составило рейтинг самых востребованных автомобилей у лесбиянок. Любопытно, что приверженцы однополой любви в своих взглядах не сходятся — в список попали самые разные транспортные средства от брутальных «Джипов» до кокетливых кабриолетов.
Jeep Wrangler
Властная амазонка, да еще и на Jeep Wrangler — ну, разве не эротическая фантазия мужчины? Но приметив в потоке даму за рулем сурового американского вездехода, не спешите знакомиться. Велика вероятность, что ваши старания не оценят. Нет, с вами то все в порядке — просто она любит девочек. Девочек и Jeep Wrangler. Этот внедорожник занимает десятое место в списке самых привлекательных машин для лесбиянок.
MINI Cooper
Как оказалось, задорные «Мини Куперы» — удел не только женщин традиционной сексуальной ориентации, но и гомосексуалисток. Этой модели лесбиянки отвели шестую позицию в рейтинге. Почему бы и нет? Стильные хетчбэки, отличающиеся броским внешним видом, могут похвастать и отменной динамикой. А заядлые гонщицы найдутся и среди приверженцев однополой любви.
Toyota Prius
Не секрет, что большинство лесбиянок — ярые защитницы окружающей среды. И потому абсолютно неудивительно, что в их ТОП-листе оказалось «зеленое» транспортное средство. Расположившаяся на четвертой строчке Toyota Prius — вполне себе «женская» машина, оборудованная гибридной силовой установкой. И смотрится симпатично, и природе якобы не вредит.
Subaru Forester
Возглавил рейтинг самых привлекательных авто для гомосексуалисток совершенно неожиданно Subaru Forester. А девушки, предпочитающие девушек, надо сказать, практичны! «Форестер», если нужно, вместит не одну подружку. А благодаря полному приводу, на нем можно без опасений сунуться на бездорожье — скрыться от посторонних глаз, если приспичит заняться любовью, что называется, здесь и сейчас.