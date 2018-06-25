В России запретят американские и японские автомобили

Возможность задать перцу американцам рассматривают сейчас в Минэкономразвития РФ. Во всяком случае, об этом рассказал глава ведомства Максим Орешкин. По его словам, повышение пошлин, в том числе и на ввоз легковушек станет правильным ответом на санкции США.

Причем пострадать от подобных мер могут не только американские автомобильные бренды, но и другие, организовавшие в Штатах сборочные производства. А это значит, что подорожание затронет и без того недешевые автомобили Cadillac, Chevrolet, Chrysler и Jeep, а также некоторые модели Toyota, Honda, Volkswagen, Infiniti, BMW и Mercedes-Benz.

Более того: независимые эксперты уверены, что те производители, которые не могут похвастать крайне успешным объемом продаж на российском рынке, могут этот самый рынок попросту покинуть.

К примеру, General Motors пару-тройку лет назад буквально за считанные месяцы полностью свернула деятельность в нашей стране принадлежавшего ему тогда немецкого Opel. Дилеры, вроде бы обязанные сохранять обязательства перед автовладельцами, в ряде случаев их попросту кинули, уклонившись от исполнения договоров. Не говоря уже о том, что немало автосалонов самоликвидировалось вообще. А само представительство не очень лояльно относилось к клиентам, обращавшихся к нему даже в рамках гарантийных соглашений.