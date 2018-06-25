В России запретят американские и японские автомобили

Фото: Михаил Ковалев
Введение властями США заградительных пошлин на ввоз алюминия и стали может аукнуться американцам сильным повышением пошлин на импорт легковых автомобилей в Россию. Похоже, заокеанские марки, работающие на нашем рынке, ждут проблемы. Как это отразится на потребителях, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Возможность задать перцу американцам рассматривают сейчас в Минэкономразвития РФ. Во всяком случае, об этом рассказал глава ведомства Максим Орешкин. По его словам, повышение пошлин, в том числе и на ввоз легковушек станет правильным ответом на санкции США.

Причем пострадать от подобных мер могут не только американские автомобильные бренды, но и другие, организовавшие в Штатах сборочные производства. А это значит, что подорожание затронет и без того недешевые автомобили Cadillac, Chevrolet, Chrysler и Jeep, а также некоторые модели Toyota, Honda, Volkswagen, Infiniti, BMW и Mercedes-Benz.

Более того: независимые эксперты уверены, что те производители, которые не могут похвастать крайне успешным объемом продаж на российском рынке, могут этот самый рынок попросту покинуть.

К примеру, General Motors пару-тройку лет назад буквально за считанные месяцы полностью свернула деятельность в нашей стране принадлежавшего ему тогда немецкого Opel. Дилеры, вроде бы обязанные сохранять обязательства перед автовладельцами, в ряде случаев их попросту кинули, уклонившись от исполнения договоров. Не говоря уже о том, что немало автосалонов самоликвидировалось вообще. А само представительство не очень лояльно относилось к клиентам, обращавшихся к нему даже в рамках гарантийных соглашений.

Похожая участь может постигнуть и владельцев машин марок Cadillac и Chevrolet. А если говорить о компании Chrysler, которая сегодня пытается продавать у нас один-единственный минивэн, то по некоторым сведениям она и без всяких там заградительных пошлин уже мылит лыжи из России.

Что касается популярных среди наших соотечественников автомобилей американского бренда Ford, то им никакие пошлины не страшны. На сегодняшний день все без исключения машины из продуктовой линейки «Форд», представленной в России, локализованы. К тому же, компания в содружестве с нашими властями принимает активное участие в различных акциях и программах.

А вот перечисленные выше европейские и японские марки, как уже было сказано, имеют шанс попасть под раздачу, что обернется подорожанием их продукции по меньшей мере на 20%. Другими словами, ряд моделей станет категорически неинтересным для российских автолюбителей. Как следствие: некоторые из них исчезнут с рынка. Если не все.

Вероятно, это сильно повысит спрос на изделия корейского автопрома, который вне зависимости от экономических и политический волнений уверенно чувствует себя в нашей стране. С введением россиянами подобных антисанкционных мер азиаты смогут существенно увеличить у нас долю рынка. В общем: гудбай, Америка!

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25 июня 2018
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