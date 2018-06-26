Цены на топливо продолжают снижаться, но это временно

По последним данным Московской топливной ассоциации, к 25 июня средневзвешенная цена на дизтопливо упала на одну копейку и составила 44,28 рубля, на АИ-92 и 95 — на целых 7 копеек. И на сегодняшний день литр бензина в среднем обходится в 42,28 и 45,72 рубля соответственно.

В общей сложности за три недели стоимость литра «солярки» упала на 12 копеек, литра 92 бензина — на 31 копейку и АИ-95 — на 13 копеек.

Напомним, что к концу мая среднероссийские потребительские цены на горючее превысили отметку в 43 рубля. Если сравнить эту цифру с показателями мая 2017 года, прайс на бензин вырос на 11,3%.

После этого Кабинету министров удалось договориться с крупными нефтяными компаниями остановить стоимость топлива на уровне 30 мая до окончательного принятия решения о поддержке отрасли. Еще бы, ведь в автосообществе уже начались массовые волнения. О том, как протестуют водители на столичных АЗС, можно посмотреть в нашем видеосюжете.

Впрочем, по мнению независимых экспертов, падение цен на топливо — явление временное, и уже совсем скоро его вновь ждет подорожание.