Водителям младше 25 лет запретят автомобили мощнее 150 л. с.

Фото: Михаил Ковалев
Малоопытным водителям со стажем менее четырех лет и тем, кто не достиг 25-летнего возраста могут запретить управлять автомобилями с движками мощностью свыше 150 «лошадей». Подобное предложение уже направлено на рассмотрение властей.
Мирон Горин

С такой инициативой выступил президент общества защиты прав граждан «Коллективная защита» Марат Аманлиев. По его мнению, это позволит снизить уровень аварийности на дорогах в целом, и минимизирует ДТП с участием мажоров на дорогостоящих спортивных иномарках в частности.

— Это ограничение необходимо в целях формирования у водителей-новичков навыков вождения в условиях ежедневного городского трафика, культуры вождения и уважения ко всем участникам дорожного движения, а также в целях осознания ими гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, — цитирует правозащитника «Газета.ру».

Речь в проекте идет об ограничениях, распространяющихся на транспортные средства категорий А и В. Иными словами, запрет коснется не только молодых автомобилистов, но и байкеров. Впрочем, последних, судя по реакции в социальных сетях, возможные нововведения особо не тревожат. Еще бы, ведь сегодня многие из мотоциклистов не имеют даже водительских «прав», не говоря уже о том, что систематически и регулярно нарушают ПДД. И прежде всего, связанные с несоблюдением скоростного режима.

Как бы то ни было, в качестве наказания за управление мототехникой или автомобилем мощнее 150 сил автор предлагает конфисковывать средство передвижения вне зависимости от того, кому оно принадлежит. Похожий опыт применяется в соседней Белоруссии, как карательная мера за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, что несколько месяцев назад депутат «Единой России» Анатолий Выборный, возглавивший рабочую группу по вопросам уличных гонщиков, выступил с инициативой приравнять стритрейсеров и прочих злостных нарушителей ПДД к пьяным водителям. Иначе говоря, наказывать их не только штрафом в 30 000 рублей, но и лишением водительских «прав» сроком не менее, чем на 1,5 года.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов предлагал доморощенных Шумахеров, сознательно идущих на нарушения, в том числе и общественного порядка, наказывать пятью годами тюрьмы.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиться внесения ряда законодательных поправок, в том числе и в Уголовный кодекс РФ, чтобы на те же пять лет отправлять общественно-опасных уличных гонщиков на перевоспитание в дальние регионы страны.

автоправо, штрафы, суд, лишение прав, письма счастья, международные права, ПДД, КоАП, вред здоровью, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога, трасса, ГИБДД, прокуратура, автоуголовка, уголовный кодекс
26 июня 2018
129
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы