Водителям младше 25 лет запретят автомобили мощнее 150 л. с.

Как бы то ни было, в качестве наказания за управление мототехникой или автомобилем мощнее 150 сил автор предлагает конфисковывать средство передвижения вне зависимости от того, кому оно принадлежит. Похожий опыт применяется в соседней Белоруссии, как карательная мера за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, что несколько месяцев назад депутат «Единой России» Анатолий Выборный, возглавивший рабочую группу по вопросам уличных гонщиков, выступил с инициативой приравнять стритрейсеров и прочих злостных нарушителей ПДД к пьяным водителям. Иначе говоря, наказывать их не только штрафом в 30 000 рублей, но и лишением водительских «прав» сроком не менее, чем на 1,5 года.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов предлагал доморощенных Шумахеров, сознательно идущих на нарушения, в том числе и общественного порядка, наказывать пятью годами тюрьмы.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиться внесения ряда законодательных поправок, в том числе и в Уголовный кодекс РФ, чтобы на те же пять лет отправлять общественно-опасных уличных гонщиков на перевоспитание в дальние регионы страны.