Водителям младше 25 лет запретят автомобили мощнее 150 л. с.

С такой инициативой выступил президент общества защиты прав граждан «Коллективная защита» Марат Аманлиев. По его мнению, это позволит снизить уровень аварийности на дорогах в целом, и минимизирует ДТП с участием мажоров на дорогостоящих спортивных иномарках в частности.
— Это ограничение необходимо в целях формирования у водителей-новичков навыков вождения в условиях ежедневного городского трафика, культуры вождения и уважения ко всем участникам дорожного движения, а также в целях осознания ими гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, — цитирует правозащитника «Газета.ру».
Речь в проекте идет об ограничениях, распространяющихся на транспортные средства категорий А и В. Иными словами, запрет коснется не только молодых автомобилистов, но и байкеров. Впрочем, последних, судя по реакции в социальных сетях, возможные нововведения особо не тревожат. Еще бы, ведь сегодня многие из мотоциклистов не имеют даже водительских «прав», не говоря уже о том, что систематически и регулярно нарушают ПДД. И прежде всего, связанные с несоблюдением скоростного режима.