Зачем Мара Багдасарян срочно избавляется от своего Mercedes-Benz

Скандально известная столичная стритрейсерша Мара Багдасарян решила избавиться от своего «горячего» купе Mercedes-AMG. Объявление о продаже девушка разместила на своем аккаунте в одной из социальных сетей. Почему злостная нарушительница ПДД решила столь срочно расстаться с любимой ласточкой, выяснил портал «АвтоВзгляд».
«Заряженное» купе Mercedes AMG Е-кlasse «от Мары Багдасарян» выставлено на продажу. За машину с пробегом 47 000 км девушка желает получить7,5 млн. рублей. Как пишет сама владелица на своей страничке в Instagram, где размещено объявление, продаваемая ею модель относится к лимитированной версии.
Напомним, что на Мару Багдасарян свалилась всероссийская слава после ее участия в скандальной «гонке на Гелендвагене», принадлежащем сыну одного из топменеджеров компании «Лукойл». Вскоре после этого Савеловский суд Москвы бессрочно лишил ее водительского удостоверения по причинам медицинского свойства. Характерно, что девушку останавливали за недопустимые лихачества за рулем даже во время судебного процесса. Не остановило ее и лишение прав: Мару задерживали за рулем и после суда.
Причина продажи бесправной стритрейсершей своего авто не афишируется. Быть может, Мара устала бороться за свои водительские права и решила ездить на общественном транспорте с личным шофером. Заметим, что 7,5 млн. рублей за купе, с учетом его почти 50-тысячного пробега, это, мягко говоря, многовато.
Возможно, Мара, получив в результате своих похождений паблисити федерального масштаба, считает себя теперь ходячим премиальным брендом. И по этой причине сам факт прикосновения пятой точки ее высокопопулярной личности к коже этого Mercedes понимает стоимость машины в глазах тонких ценителей и фанатов, как минимум, в полтора раза.
Удастся ли г-же Багдасарян заработать на продаже своего авто пока не ясно. Не исключено, что она с помощью торгов намерена собрать денег на приобретение какого-нибудь еще «гоночного болида» — посвежее.
Впрочем, есть и другая версия срочной продажи «Ешки» от AMG. Скептики и многочисленные пользователи социальных сетей уверены, что Марин «Мерседес» вновь где-то засветился, и наверняка это вновь связано с нарушением закона. Поэтому гламурная девица решила посскорее тизбавиться от машины, так сказать, от греха подальше.