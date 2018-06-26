Зачем Мара Багдасарян срочно избавляется от своего Mercedes-Benz

«Заряженное» купе Mercedes AMG Е-кlasse «от Мары Багдасарян» выставлено на продажу. За машину с пробегом 47 000 км девушка желает получить7,5 млн. рублей. Как пишет сама владелица на своей страничке в Instagram, где размещено объявление, продаваемая ею модель относится к лимитированной версии.

Напомним, что на Мару Багдасарян свалилась всероссийская слава после ее участия в скандальной «гонке на Гелендвагене», принадлежащем сыну одного из топменеджеров компании «Лукойл». Вскоре после этого Савеловский суд Москвы бессрочно лишил ее водительского удостоверения по причинам медицинского свойства. Характерно, что девушку останавливали за недопустимые лихачества за рулем даже во время судебного процесса. Не остановило ее и лишение прав: Мару задерживали за рулем и после суда.

Причина продажи бесправной стритрейсершей своего авто не афишируется. Быть может, Мара устала бороться за свои водительские права и решила ездить на общественном транспорте с личным шофером. Заметим, что 7,5 млн. рублей за купе, с учетом его почти 50-тысячного пробега, это, мягко говоря, многовато.