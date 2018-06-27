Аналитики вычислили средний возраст российского автомобилиста

Самыми «юными» — около 33 лет — стали, по данным «Автостата», хозяева Infiniti и BMW. Немного старше оказались рулевым Honda, Mazda и Subaru — им, в среднем, 34 года. Молодежную тройку закрывают LADA, Audi и Toyota. Средневзвешенный возраст драйверов этих авто –35 лет.

Можно назвать и «старичков». Среднестатистические 39-летние водители предпочитают Chery, Lifan, Renault, Suzuki и Land Rover, а сорокалетние — FIAT и Jeep. Самые возрастными оказались любители брендов SsangYong и Great Wall (41 год).

Напомним о возрасте и российского автопарка. По данным на 1 января 2018 года он составил 13,1 года. А в 2017-м эта цифра была немного меньше — 12,9. Самый молодой автопарк в республике Татарстан — 9,7 года, а самый пожилой в Европейском АО — 20,9.

Всего к концу 2017 года в России насчитали 42 000 000 машин.