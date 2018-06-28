3 причины получить «права», даже если у вас нет машины

Фото: Московский Комсомолец
Одно дело, когда автомобиль уже стоит в гараже, мотивируя тем самым своего пешего владельца на скорейшее получение «прав». И совсем другое — если машины нет и в помине. Быть или не быть — сдавать или не сдавать? Сомневаетесь? Тогда вот вам несколько веских аргументов в пользу немедленного «поступления» в автошколу.
Виктория Базылева

Ценники на обучение в автошколах неумолимо ползут вверх. И если пять лет назад в Москве курс теоретических и практических занятий обходился будущим водителям категории «B» в среднем в 30 000 рублей, то теперь за него придется выложить не менее 45 000. Удивляться здесь совершенно нечему — дорожает в нашей стране с течением времени абсолютно все. И разве это не повод выучиться на «права» сейчас, пока прайсы еще более-менее подъемные?

Кроме того, пару месяцев назад стало известно о том, что российская ГИБДД подумывает провести реформу системы получения водительского удостоверения. Гаишники предлагают отказаться от «площадки» и «города» в пользу единого «практического экзамена». Это означает, что все навыки выпускников — заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, старт на подъеме и прочие — будут проверяться на дорогах общего пользования.

Вы можете себе представить, каким трижды волнительным это испытание станет для кандидатов в водители? На площадке в отделении им куда спокойнее — подумаешь, столбик «ляжет» или машина с горочки скатится. Вряд ли экзаменуемый сможет нанести урон чьему-то здоровью под окнами ГАИ, чего не скажешь об оживленных улицах. Сдавайте на «права», пока нововведения — эти или какие-либо другие — не вступили в силу.

И вообще, вы уверены, что автомобиль в ближайшее время вам не светит? Хорошо, предположим, что денег на покупку личного транспорта у вас нет, а презента в виде железного коня ждать не от кого. А если придется срочно сесть за руль машины родственника, друга? Или вам передадут в пользование корпоративное авто?

Случиться может все, что угодно. Так зачем же ждать, пока петух в филейную часть не клюнет? Пусть «права» лежат себе спокойненько на полочке — благо, что денег они уж точно просить не будут. Кстати сказать, в России очень активно развивается каршеринг. И если пока в распоряжении собственного автомобиля нет, можно практиковаться на арендованном.

Четвертой причной, по которой стоит задуматься о «правах» уже сейчас, могла бы стать страховка на машину, которую вы когда-нибудь да купите. До недавних пор страховщики действительно раздавали скидки на полисы ОСАГО всем, кто обладал водительским удостоверением не первый год. Тогда агентам было неважно, реальный у драйвера стаж или нет.

Однако теперь все иначе. Низкий коэффициент возраста и стажа водителя — или бонус-малус — может быть применен лишь к тем, кто числится в базах страховых компаний. Иначе говоря, к клиентам, которые реально управляют автомобилем и регулярно оформляют на себя страховки. Интересно, что скидки не положены даже тем, кто покупает ОСАГО без ограничений допущенных к управлению ТС лиц. Чего уж говорить о новичках, не садившихся за руль со времен автошколы.

водительское удостоверение, автошколы, экзамены в ГАИ, ПДД
28 июня 2018
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