3 причины получить «права», даже если у вас нет машины

Ценники на обучение в автошколах неумолимо ползут вверх. И если пять лет назад в Москве курс теоретических и практических занятий обходился будущим водителям категории «B» в среднем в 30 000 рублей, то теперь за него придется выложить не менее 45 000. Удивляться здесь совершенно нечему — дорожает в нашей стране с течением времени абсолютно все. И разве это не повод выучиться на «права» сейчас, пока прайсы еще более-менее подъемные?

Кроме того, пару месяцев назад стало известно о том, что российская ГИБДД подумывает провести реформу системы получения водительского удостоверения. Гаишники предлагают отказаться от «площадки» и «города» в пользу единого «практического экзамена». Это означает, что все навыки выпускников — заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, старт на подъеме и прочие — будут проверяться на дорогах общего пользования.

Вы можете себе представить, каким трижды волнительным это испытание станет для кандидатов в водители? На площадке в отделении им куда спокойнее — подумаешь, столбик «ляжет» или машина с горочки скатится. Вряд ли экзаменуемый сможет нанести урон чьему-то здоровью под окнами ГАИ, чего не скажешь об оживленных улицах. Сдавайте на «права», пока нововведения — эти или какие-либо другие — не вступили в силу.