Девушек-полицейских заставили распустить волосы и переодеться в сексуальные шортики

Правда, куда жальче, что подобная форма одежды не касается российских девушек-полицейских. Речь идет о городе Бруммана в Ливане, где на период отпусков представительницам прекрасной половины, работающим в органах, местные власти разрешили до ушей оголить ноги и размотать косы.

Очевидно, что трудиться на улицах в летнее время, когда преобладает жара, а тело «окутано» брюками и кителем, невыносимо. Да и работоспособность таким образом заметно ухудшается. Поэтому ливанские законотворцы решили сжалиться над бедными полицейскими женского пола, и раздеть их.

При этом власти уверены, что это ощутимо понизит уровень нарушений ПДД. Новую форму дополняют кроссовки белого цвета и красный берет. Полагаем, что нашим властям обязательно стоит взять на заметку. Тем более, что российские девушки гораздо красивее заморских.