Девушек-полицейских заставили распустить волосы и переодеться в сексуальные шортики

Фото: Геннадий Черкасов
Похоже, самый эффективный способ борьбы с правонарушениями, в том числе и на проезжей части, найден. Как вам регулировщицы в коротеньких шортиках и с распущенными волосами? Теперь это станет нормой. Вот только жаль, что временно.
Лика Затворная

Правда, куда жальче, что подобная форма одежды не касается российских девушек-полицейских. Речь идет о городе Бруммана в Ливане, где на период отпусков представительницам прекрасной половины, работающим в органах, местные власти разрешили до ушей оголить ноги и размотать косы.

Очевидно, что трудиться на улицах в летнее время, когда преобладает жара, а тело «окутано» брюками и кителем, невыносимо. Да и работоспособность таким образом заметно ухудшается. Поэтому ливанские законотворцы решили сжалиться над бедными полицейскими женского пола, и раздеть их.

При этом власти уверены, что это ощутимо понизит уровень нарушений ПДД. Новую форму дополняют кроссовки белого цвета и красный берет. Полагаем, что нашим властям обязательно стоит взять на заметку. Тем более, что российские девушки гораздо красивее заморских.

автоправо, ПДД, КоАП, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога, трасса, ГИБДД
28 июня 2018
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