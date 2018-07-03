Как мошенники разводят автовладельцев на стоянках собственных дворов

Социальные сети взорвались сообщениями о том, как злоумышленники портят автомобили тех, кто отказался платить за то, чтобы их не портили. Абсурд? Никак нет! В столичном регионе, Санкт-Петербурге и Краснодаре участились случаи вымогательства у автовладельцев денег довольно любопытным способом.

Аферисты оставляют под стеклоочистителями лобового стекла машины записку с требованием перевести от 3000 — в зависимости от стоимости авто — до 5000 рублей на электронный кошелек, который через сутки блокируется. За отказ — расплата в виде повреждения транспортного средства. Во всяком случае, так угрожает автор письма, а правильнее сказать — бандитской малявы, ибо написано оно, скорее всего, бывшим уголовником с ошибками и на криминальном сленге.

— Мне терять нечего! Я оболью ваш автомобиль кислотой, по базе легко могу узнать имя и адрес владельца. Порезать шину, поцарапать краску — легко. Побывавшему в колонии найти работу трудно а детей кормить надо. Сделайте взнос, не за бывая про коментарий, — гласит содержание записки шантажиста (орфография и пунктуация сохранены).