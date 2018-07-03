Как мошенники разводят автовладельцев на стоянках собственных дворов

Если вы думаете, что преступные схемы аферистов по облапошиванию мирных граждан остались в далеких «девяностых», то сильно ошибаетесь. Поставив машину во дворе собственного дома, и сегодня легко можно стать жертвой мошенников. Причем бандиты, как выяснил портал «АвтоВзгляд», эволюционируют не хуже сборной России по футболу.
Социальные сети взорвались сообщениями о том, как злоумышленники портят автомобили тех, кто отказался платить за то, чтобы их не портили. Абсурд? Никак нет! В столичном регионе, Санкт-Петербурге и Краснодаре участились случаи вымогательства у автовладельцев денег довольно любопытным способом.
Аферисты оставляют под стеклоочистителями лобового стекла машины записку с требованием перевести от 3000 — в зависимости от стоимости авто — до 5000 рублей на электронный кошелек, который через сутки блокируется. За отказ — расплата в виде повреждения транспортного средства. Во всяком случае, так угрожает автор письма, а правильнее сказать — бандитской малявы, ибо написано оно, скорее всего, бывшим уголовником с ошибками и на криминальном сленге.
— Мне терять нечего! Я оболью ваш автомобиль кислотой, по базе легко могу узнать имя и адрес владельца. Порезать шину, поцарапать краску — легко. Побывавшему в колонии найти работу трудно а детей кормить надо. Сделайте взнос, не за бывая про коментарий, — гласит содержание записки шантажиста (орфография и пунктуация сохранены).
Под комментарием в данном случае преступник подразумевает марку, модель и регистрационный знак автомобиля, которые требуется указать при переводе средств, чтобы злодей знал, какую машину портить уже не нужно. Берут на испуг, или все же — развод? Мошенничество или вымогательство — трактуйте, как хотите, но некоторые транспортные средства были действительно повреждены. Кто-то из потерпевших обнаружил на кузове авто царапаны, кто-то в собственном дворе столкнулся по утру с порезанными шинами, а кто-то с поджогом.
Полицейские, знающие о мошенниках, которые используют временные электронные адреса, а также одноразовые виртуальные кошельки, пока не успели отловить их в кибер-пространстве. Что уж там говорить про реальный розыск. Защитить себя от шантажа, а своего «железного коня» от страхового случая можно, как минимум переставив машину на другую стоянку. Хотя бы временно.
Впрочем, обращение в полицию не повредит. Чрезмерная активность потенциальных пострадавших так или иначе утихомирит пыл поверивших в свою безнаказанность злоумышленников.