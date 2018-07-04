BMW выплатит россиянке 11 000 000 рублей за бракованный автомобиль

Все началось с того, что в 2012 году жительница Воронежа купила BMW Z4 за 3 050 000 рублей. А в 2014 году — еще до окончания гарантийного срока — у родстера появился целый «букет» неисправностей: перестал заводиться мотор, отказал стояночный тормоз и застучала подвеска. За ремонтом автовладелица обратилась к другому дилеру. Однако тот, в нарушение отечественного законодательства, не починил транспортное средство за предписанные законом 45 дней. И это оказалось роковой ошибкой.

Автовладелица попыталась расторгнуть договор купли-продажи и получить назад деньги за некондиционный товар. Когда продавец отказался принять ее условия, дама решила добиться справедливости через суд, подав иск на кругленькую сумму. Затребованная выплата состояла из стоимости автомобиля (3 050 000 рублей), разницы в цене из-за кризисного «падения» рубля (1 392 922 рубля), неустойки (3 050 000 рублей) и штрафа в размере 50% от общей суммы. Кроме этого, истица потребовала 10 000 в качестве компенсации за моральный ущерб, сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на адвоката пострадавшей стороны. В итоге набежало больше 11 000 000.

Призвать к ответу дилера оказалось не просто: истцу пришлось дойти до Верховного суда РФ, который удовлетворил ее требования полностью. Высшая инстанция пришла к заключению, что ответственность в этом случае несут и немецкий концерн, и его российское представительство (то есть и импортер), и дилеры.