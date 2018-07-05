Богат, очарователен, успешен: как женщины оценивают мужчин по автомобилю

В современном обществе сложился некий стереотип, мол, самые успешные и состоятельные личности передвигаются исключительно на больших, дорогих и черных машинах. Женщины это суждение опровергают. Судя по бурным дискуссиям на девчачьих форумах, владельцев кроссоверов и внедорожников они всерьез не воспринимают и, более того, даже опасаются.

В следующий раз, когда с вами на дороге поравняется Toyota Land Cruiser 200, постарайтесь оторвать свой жадный взор от авто и взгляните на водителя. Если за рулем окажется не наемный шофер, а владелец, то скорее всего вы увидите маленького мужчинку с огромными комплексами. Женщины, по крайней мере, видят именно так. Кроме того, они уверены: чем больше машина, тем меньше тот самый орган.

Какие же тогда автомобили предпочитают уверенные в себе самцы, по мнению дам? Шустрые, яркие, мощные купешки! Мужчины, выбирающие дерзкие двухдверки, мало того, что богаты, так еще и невероятно очаровательны, хороши в постели и успешны в бизнесе. Но не романтичны — в отличие от обладателей кабриолетов.