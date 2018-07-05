Богат, очарователен, успешен: как женщины оценивают мужчин по автомобилю

Фото: intimea.no
По мнению психологов, женщины обращают внимание на личный транспорт мужчины чуть ли не в первую очередь, поскольку его авто — эдакая приватная территория, способная рассказать о своем владельце куда больше, чем он сам. Машина «поведает» о сильных сторонах своего владельца, об отрицательных качествах. Да и об отношении к жизни она проинформирует не хуже соседки-сплетницы.
Кристина Извекова

В современном обществе сложился некий стереотип, мол, самые успешные и состоятельные личности передвигаются исключительно на больших, дорогих и черных машинах. Женщины это суждение опровергают. Судя по бурным дискуссиям на девчачьих форумах, владельцев кроссоверов и внедорожников они всерьез не воспринимают и, более того, даже опасаются.

В следующий раз, когда с вами на дороге поравняется Toyota Land Cruiser 200, постарайтесь оторвать свой жадный взор от авто и взгляните на водителя. Если за рулем окажется не наемный шофер, а владелец, то скорее всего вы увидите маленького мужчинку с огромными комплексами. Женщины, по крайней мере, видят именно так. Кроме того, они уверены: чем больше машина, тем меньше тот самый орган.

Какие же тогда автомобили предпочитают уверенные в себе самцы, по мнению дам? Шустрые, яркие, мощные купешки! Мужчины, выбирающие дерзкие двухдверки, мало того, что богаты, так еще и невероятно очаровательны, хороши в постели и успешны в бизнесе. Но не романтичны — в отличие от обладателей кабриолетов.

Фото: mediamag.am

К владельцам машин с открытым верхом девушки липнут как комары в дремучем лесу. В глазах представительниц «прекрасного» пола такие мужчины мечтательны и затейливы, но в то же время легкомысленны и влюбчивы. Полная противоположность им — собственники пикапов. Практичные, семейные, моногамные, трудолюбивые. Настоящие герои, пусть их кошелек зачастую и пуст.

В своих соображениях на счет обладателей компактных моделей — машин типа KIA Rio, Hyundai Solaris и тех, что еще меньше — женщины не сходятся. Одни убеждены: такие мужчины — жадины, неудачники, да и вообще маменькины сынки. Другие утверждают обратное — те, кто выбирают подобные авто, умеют экономить и не зависят от мнения окружающих.

Что же до автомобилистов, передвигающихся на длиннющих седанах, то они тщеславны — жалуются в интернетах дамы. О таких говорят «самовлюбленный, эгоистичный, властный». Хотя наверняка подавляющее большинство ценительниц мужчин по авто на самом деле хотели бы побыть спутницей владельца Mercedes-Benz E-класса. Хотя бы денек.

Любопытно, что обладатели машин комфорт-класса россиянок особо не интересуют. Они не могут охарактеризовать таких мужчин плохо, но и сказать что-то хорошее у них не получается. Ничем не примечательный среднестатистический гражданин — менеждер среднего звена, воспитывающий двух детей, посасывающий у телевизора пиво под футбол и ежемесячно выплачивающий кредит за свой Ford Focus.

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5 июля 2018
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