5 полезных водительских жестов на дороге, о которых мало кто знает

Даже курсанты автошкол знают о том, что «подмигивание» аварийкой — это благодарность или извинение. Еще один популярный жест — кратковременный сигнал дальним светом. Таким образом, если кто не в курсе, водители предостерегают других автомобилистов от приютившихся на обочине гаишников, просят пропустить их — шустрых и торопливых — вперед или же любезно сообщают о своей готовности дать дорогу тому, кто нуждается.

Другие жесты встречаются гораздо реже, и многие драйверы, особенно молодые, даже не подозревают об их существовании. К примеру, общение посредством стоп-сигнала. Если водитель впереди идущего авто прерывисто и настойчиво нажимает на педаль тормоза, то это еще не значит, что за рулем блондинка или эпилептик. Просто его напрягает, когда к нему прижимаются слишком близко. «Соблюдай дистанцию» — пытается донести до вас он.

Вы лихо проскальзываете между рядами, мастерски исполняя зрелищные трюки почти как Вин Дизель в фильме «Форсаж». На светофоре вас догоняет «коллега», изображающий бурные аплодисменты. Погодите! Усмирите свою самооценку и при первой же возможности остановитесь у обочины. Похоже, что у вас открыт багажник. Кстати сказать, о неплотно прилегающей крышке грузового отсека скажет и легкое похлопывание по воздуху.