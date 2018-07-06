5 полезных водительских жестов на дороге, о которых мало кто знает

Фото: dknews.kz
Если водитель из соседнего автомобиля ни с того ни с сего показывает вам фигу, это вовсе не значит, что он неотесанный хам. Напротив, вежливый «коллега» пытается предупредить вас о камне, застрявшем в колесе… А ведь есть и другие подзабытые жесты и сигналы, которые участники дорожного движения используют для невербального общения.
Виктория Базылева

Даже курсанты автошкол знают о том, что «подмигивание» аварийкой — это благодарность или извинение. Еще один популярный жест — кратковременный сигнал дальним светом. Таким образом, если кто не в курсе, водители предостерегают других автомобилистов от приютившихся на обочине гаишников, просят пропустить их — шустрых и торопливых — вперед или же любезно сообщают о своей готовности дать дорогу тому, кто нуждается.

Другие жесты встречаются гораздо реже, и многие драйверы, особенно молодые, даже не подозревают об их существовании. К примеру, общение посредством стоп-сигнала. Если водитель впереди идущего авто прерывисто и настойчиво нажимает на педаль тормоза, то это еще не значит, что за рулем блондинка или эпилептик. Просто его напрягает, когда к нему прижимаются слишком близко. «Соблюдай дистанцию» — пытается донести до вас он.

Вы лихо проскальзываете между рядами, мастерски исполняя зрелищные трюки почти как Вин Дизель в фильме «Форсаж». На светофоре вас догоняет «коллега», изображающий бурные аплодисменты. Погодите! Усмирите свою самооценку и при первой же возможности остановитесь у обочины. Похоже, что у вас открыт багажник. Кстати сказать, о неплотно прилегающей крышке грузового отсека скажет и легкое похлопывание по воздуху.

Фото: www.digitaltrends.com

Другой возможный сценарий развития событий. Водитель поравнявшегося с вами автомобиля не хлопает в ладоши, а рисует в воздухе круги и указывает куда-то вниз. Вот вы знаете, о чем сигнализирует этот редкий жест? Все просто: очерченный круг и палец, направленный на вашу машину, означает спущенное колесо. И не забудьте поблагодарить внимательного шофера.

Поднятая вверх рука с открытой ладонью к собеседнику — это у водителей вариация благодарности. Но на дорогах изредка встречается и другая разновидность этого жеста: устремленная к звездам кисть с открытой ладонью и растопыренными пальцами. Что-то подобное изображают пятилетние дети, когда их спрашивают, сколько им годиков. В нашем же случае — веерные «грабли» сигнализируют о засаде ГИБДД.

Вернемся к кукишу или, в простонародье, фиге. Раньше автомобилисты использовали кулак с большим пальцем, расположенным между указательным и средним, чтобы предупредить соседа по потоку о камне, застрявшем в колесе его машины. Сейчас к этому жесту в его «вежливой» интерпретации прибегают крайне редко — дули в основом «раздают» только водителям грузовиков.

Так что не исключено, что кукиш, «предъявленный» вам, шоферу легковушки, это все же оскорбление. Но не спешите отвечать обидчику другими не менее дерзкими сигналами — может, это вы сделали на дороге что-то не так, и вам стоит «моргнуть» аварийкой?

6 июля 2018
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