Чем опасен ночлег в машине у дороги

Чаще всего припаркованные у дороги машины «чистят» глубокой ночью, когда утомленные дорогой путники, мирно спят в салоне авто. Совсем недавно в южном регионе двое туристов во время ночлега в машине рядом с трассой лишились почти всех вещей. Причем крепко спящие путешественники даже ничего не заметили, так как перед сном не удосужились запереть на замок ни двери в салон, ни крышку багажника. Поэтому злоумышленникам не составило никакого труда аккуратно достать оттуда все, что можно — вещи, сумки, гаджеты и даже продукты.

Учитывая криминогенную ситуацию на дорогах в сезон отпусков, можно сказать, что эти люди легко отделались, поскольку остались целыми и невредимыми. Случается, грабители разбивают стекло автомобиля и обворовывают путешествующих, угрожая оружием. Так что ночевать в глухих местах на трассе в буквальном смысле опасно для жизни, не говоря уже о случаях мошенничества и угонов авто.

Конечно, все это вряд ли напугает матерых туристов, которые круглый год ждут возможности посидеть в летних сумерках у костра на берегу реки. Для них ночлег в палатке считается ритуальной и неотъемлемой частью путешествия и всей жизни, и эта отдельная каста романтиков всегда знает, на что идет.

Обычные же автолюбители обезопасят себя от неприятных встреч с лихими людьми, если они по дороге к морю переночуют в гостинице, заранее забронировав там номер. Дешевле обойдется хостел или частная квартира.