Чем опасен ночлег в машине у дороги

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Как ни странно, страшилки из лихих девяностых про массовые случаи мошенничества, вымогательства и ограблений туристов, путешествующих к Черному морю, в известной степени актуальны и сейчас. Подобные криминальные происшествия на трассе М-4 случаются каждый год. Что делать, чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей в дороге?
Иван Флягин

Чаще всего припаркованные у дороги машины «чистят» глубокой ночью, когда утомленные дорогой путники, мирно спят в салоне авто. Совсем недавно в южном регионе двое туристов во время ночлега в машине рядом с трассой лишились почти всех вещей. Причем крепко спящие путешественники даже ничего не заметили, так как перед сном не удосужились запереть на замок ни двери в салон, ни крышку багажника. Поэтому злоумышленникам не составило никакого труда аккуратно достать оттуда все, что можно — вещи, сумки, гаджеты и даже продукты.

Учитывая криминогенную ситуацию на дорогах в сезон отпусков, можно сказать, что эти люди легко отделались, поскольку остались целыми и невредимыми. Случается, грабители разбивают стекло автомобиля и обворовывают путешествующих, угрожая оружием. Так что ночевать в глухих местах на трассе в буквальном смысле опасно для жизни, не говоря уже о случаях мошенничества и угонов авто.

Конечно, все это вряд ли напугает матерых туристов, которые круглый год ждут возможности посидеть в летних сумерках у костра на берегу реки. Для них ночлег в палатке считается ритуальной и неотъемлемой частью путешествия и всей жизни, и эта отдельная каста романтиков всегда знает, на что идет.

Обычные же автолюбители обезопасят себя от неприятных встреч с лихими людьми, если они по дороге к морю переночуют в гостинице, заранее забронировав там номер. Дешевле обойдется хостел или частная квартира.

Цена вопроса — от 500—1000 рублей за койку в хостеле и от 1000—1500 — за однокомнатные апартаменты. За эти деньги у вас будет несравнимо больше шансов обеспечить себе спокойный и полноценный отдых, чтобы на следующий день продолжить путешествие бодрячком.

Если же вы сильно торопитесь и вам некогда отдыхать по пути на юг, то ситуацию спасет ваш спутник с водительским удостоверением. Чередуя с ним капитанский мостик, вы сэкономите и время, и силы. Но если обстоятельства сложатся так, что в любом случае ночевать придется «дикарем», то следует иметь в виду следующие рекомендации.

Прежде всего, ни в коем случае не стоит останавливать машину для ночлега у обочины трассы. Даже если совсем рядом находится пост ГИБДД, и вам уже не страшны ни разбойники, ни хулиганы. Зато в этом случае вы можете стать жертвой ДТП. Когда вы паркуйтесь у края проезжей части или даже вблизи нее на прилегающей территории, всегда есть шанс, что вас сметет со своего пути потерявшая управление фура или догонит какая-нибудь «легковушка» с водителем, внезапно уснувшим за рулем.

Так что, всегда выбирайте безопасную парковку, которая расположена в населенных пунктах в стороне от шумной трассы. Сейчас таких оборудованных стоянок вдоль федеральных трасс появляется все больше.

Обычно рядом с ними находятся АЗС, магазины, кафе мотели, где почти всегда есть охрана. На таких оживленных площадках можно поставить машину в хорошо освященном месте, оборудованном камерами видеонаблюдения. Но даже в таких местах старайтесь не терять бдительности — при выходе из автомобиля не забывайте вынимать ключи, всегда запирайте двери и ставьте машину на сигнализацию.

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6 июля 2018
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