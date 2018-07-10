Мара Багдасарян против: власти не в силах навести порядок на дорогах

И месяца не проходит, чтобы с самых разных трибун не прозвучало очередное предложение по ужесточению наказаний для проштрафившихся водителей. При этом дорожная ситуация в стране не становится лучше и даже наооборот. И весьма показательна здесь история Мары Багдасарян. Безбашенная стритрейсерша в одиночку показывает системе, чего та стоит на самом деле. Но обо все по порядку…
В прошлом году в нашей стране одних только нарушителей скоростного режима стало на треть больше по сравнению с 2016-м («за скорость» выписано без малого 70 млн. штрафов), растет и количество других нарушений ПДД. Мне могут возразить, что при этом число раненых и погибших в России неуклонно снижается. И это действительно так, хотя злые языки и поговаривают, что в этом сокращении колоссальную роль играет медицинская статистика, зачастую не связывающая смерти людей, попавших в ДТП, с этим самыми ДТП. К тому же мы по числу погибших на дорогах катастрофически обгоняем практически все более менее развитые страны, за исключением Грузии. Но дело не только в трагических цифрах.
Любой российский водитель подтвердит, что с каждым днем ездить по нашим улицам-магистралям становится все менее комфортно. Автолюбители в массовом порядке игнорируют большинство пунктов ПДД, здравый смысл, соседей по потоку. Российский трафик невероятно нервный, злой, безжалостный и беспощадный ко всем, кто хоть как-то пытается соблюдать дорожные законы и порядки. Свидетельством тому — зашкаливающее число мелких аварий, не фиксирующихся в итоговых сводках ГУ ОБДД МВД РФ. Еще бы — тут счет идет на сотни тысяч (если не миллионы) поцарапанных машин и разбитых бамперов-фар. Одним словом, власть предержащие бессильны против оголтелого правого нигилизма мотороризованного электората, превращающего дороги в ад.
И это бессилие как нельзя лучше иллюстрирует ситуация с самым известным водителем страны — Марой Багдасарян, на прошлой неделе в очередной раз пойманная за езду без «прав». Девушка в наглую попирает все нормы-правила-законы, и никто и ничего не может с этим поделать (точно так же, как никто и ничего не может противопоставить массовому игнору ПДД остальными водителями).
– Мне уже начинает нравится Мара Багдасарян, — пишет на своей страничке в Facebook журналист Юлия Каблинова. — Не знаю, осознает ли она то, что делает, но пример ее последовательного противостояния системе завораживает. За собственные карманные деньги, вот уже два года как лишенная «прав», Мара показывает всем апологетам и борцам за ужесточения наказаний для автомобилистов всю тщетность и абсурдность их усилий. Она словно говорит нам: «Ненавидите меня за то, что я подвергаю вас и ваших детей опасности своими уличными гонками? Требуете больше штрафов и наказаний? Нет у вас методов против Кости Сапрыкина»! Все законы об опасном вождении — абсолютный ноль. Все правила и коапы — бесполезные тонны пустой бумаги. Все заседания депутатов, профильных комитетов и департаментов — тлен и показуха. Ведь на самом деле все кристально ясно. В общем молодец Мара в той части своих поступков, что демонстрируют несовершенство и избирательность наших законов — и это правильное вложение папиных капиталов…