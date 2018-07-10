Мара Багдасарян против: власти не в силах навести порядок на дорогах

В прошлом году в нашей стране одних только нарушителей скоростного режима стало на треть больше по сравнению с 2016-м («за скорость» выписано без малого 70 млн. штрафов), растет и количество других нарушений ПДД. Мне могут возразить, что при этом число раненых и погибших в России неуклонно снижается. И это действительно так, хотя злые языки и поговаривают, что в этом сокращении колоссальную роль играет медицинская статистика, зачастую не связывающая смерти людей, попавших в ДТП, с этим самыми ДТП. К тому же мы по числу погибших на дорогах катастрофически обгоняем практически все более менее развитые страны, за исключением Грузии. Но дело не только в трагических цифрах.

Любой российский водитель подтвердит, что с каждым днем ездить по нашим улицам-магистралям становится все менее комфортно. Автолюбители в массовом порядке игнорируют большинство пунктов ПДД, здравый смысл, соседей по потоку. Российский трафик невероятно нервный, злой, безжалостный и беспощадный ко всем, кто хоть как-то пытается соблюдать дорожные законы и порядки. Свидетельством тому — зашкаливающее число мелких аварий, не фиксирующихся в итоговых сводках ГУ ОБДД МВД РФ. Еще бы — тут счет идет на сотни тысяч (если не миллионы) поцарапанных машин и разбитых бамперов-фар. Одним словом, власть предержащие бессильны против оголтелого правого нигилизма мотороризованного электората, превращающего дороги в ад.