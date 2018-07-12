Как улучшилась ситуация на дорогах во время ЧМ-2018 по футболу

В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 отечественные автомобилисты опасались, что спортивный праздник негативно отразится на дорожной ситуации: мол, станет гораздо больше машин, заторов и проблем с парковкой. На деле, как выяснил портал «АвтоВзгляд», все оказалось несколько иначе.
Можно ли сказать, что дорожная ситуация в России ухудшилась во время проведения мундиаля? Да нет, судя по высказываниям моторизованных граждан, проживающих в крупнейших городах нашей Родины, практически ничего не изменилось. Хлопот водителям власти, конечно, доставили, но назвать их критичными нельзя.
В так называемых городах-организаторах были введены ограничения не только для грузового, но и для легкового транспорта. В частности, запрет на проезд по ближайшим к стадионам улицам в дни матчей и на прилегающих территориях. На нескольких участках даже пересмотрели схему движения: некоторые двухсторонние дороги в одночасье стали односторонними.
Разумеется, сложнее всех пришлось московским водителям — в столице перекрывали движение в 60 местах. Однако даже «вечно недовольные москали» с пониманием отнеслись к ситуации, не жалуясь — за редкими исключениями — на многокилометровые пробки и «понаехавших». А заторы были, да еще какие! В день матча-открытия, скажем, с самого утра встали МКАД и «трешка». Но уже на следующий день от пробок и затруднений не осталось и следа.
Самые разумные граждане прислушались к советам дорожников и отказались от поездок на собственных автомобилях хотя бы в дни матчей. Тем самым они избавили от беспокойства не только себя, но и других водителей. Свою лепту в «облегчение» трафика внесли и особо капризные автовладельцы, которые предпочли на эти футбольные недели уехать подальше из страны.
Некоторые трудности возникли с парковкой — как в Москве, так и в других городах-организаторах — что тоже вполне ожидаемо. Но власти позаботились о россиянах и иностранных гостях, частично компенсируя неудобства. Так, они сформировали специальные «перехватывающие» стоянки, на которых можно было оставить личную машину и пересесть на шаттл до стадиона.
Сложно не заметить, что во время проведения чемпионата на дорогу повылезали и топлы гаишников. В центре той же Москвы, к примеру, сотрудников ГИБДД можно встретить чуть ли не на каждой улице. Причем не одного-двух, а целый отряд. Останавливают многих, но — что приятно и неожиданно — беседуют с водителями вежливо, проверяют документы и отпускают.
Даже смотреть на представителей Госавтоинспеции приятно: аккуратный внешний вид, парадная форма, улыбки. Как жаль, что вместе с футболистами и болельщиками, которые по завершению ЧМ покинут Россиию, улетучатся и хорошие манеры гаишников. Автомобилистов вновь захлестнет волна хамства, дерзости и штрафов за вымышленные нарушения, но это уже совсем другая история…