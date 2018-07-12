Как улучшилась ситуация на дорогах во время ЧМ-2018 по футболу

Можно ли сказать, что дорожная ситуация в России ухудшилась во время проведения мундиаля? Да нет, судя по высказываниям моторизованных граждан, проживающих в крупнейших городах нашей Родины, практически ничего не изменилось. Хлопот водителям власти, конечно, доставили, но назвать их критичными нельзя.

В так называемых городах-организаторах были введены ограничения не только для грузового, но и для легкового транспорта. В частности, запрет на проезд по ближайшим к стадионам улицам в дни матчей и на прилегающих территориях. На нескольких участках даже пересмотрели схему движения: некоторые двухсторонние дороги в одночасье стали односторонними.