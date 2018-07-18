29-летнюю финалистку конкурса красоты убили за подержанную иномарку

Ксения Туленкова-Мецгер — модель, представлявшая на конкурсе Mrs. World Russia-2016 Челябинск — некоторое время назад выставила на продажу свою подержанную Skoda Octavia. 16 июня девушка отправилась на встречу с одним из потенциальных покупателей, но домой уже не вернулась. На следующий день ее тело обнаружили правоохранители — неподалеку от того места, где проходили смотрины авто.

Установлено, что смерть 29-летней Мецгер наступила в результате множественных травм, нанесенных молотком. Преступник набросился на жертву в автосервисе, где проводилась диагностика выставленной на продажу «Октавии». Девушку сгубила ослепительная красота. Правда, не ее, известной в России модели, а злополучного лифтбэка. Автомобиль настолько понравился мужчине, что он решил не затягивать вопрос с «покупкой».

Ксения Мецгер, прославившаяся благодаря конкурсу красоты для замужних дам, в прошлом году перебралась вместе с мужем и годовалым сыном из России в США. В Магнитогорск девушка приехала ненадолго — она планировала погостить у родственников, а заодно разобраться с накопившимися делами, в том числе продать свой автомобиль.