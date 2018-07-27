Российских таксистов обязали проводить экскурсии за рулем

Такую услугу наверняка оценят не только иностранные гости, но и сами россияне. Платить за экскурсию не нужно — при желании пассажира она станет приятным дополнением к диалогу с водителем.

Впрочем, можно заказать и специальный туристический маршрут по местным достопримечательностям. Первым среди такси подобную возможность предложил популярный сервис «Ситимобил». Правда, пока только в столице.

Водители проходят обучение в рамках проекта «Москва глазами инженера», и в случае необходимости смогут повозить желающих не только по ключевым культурно-историческим местам Первопрестольной, но и подсказать, где лучше скоротать время, поужинать и повеселиться. В автомобилях имеется брошюра с готовыми маршрутами и предложениями.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» один из основателей «Ситимобил» Арам Аракелян, водители будут проводить совершенно небанальные экскурсии с весьма оригинальным подходом, да и прелесть их в том, что «отдельно за нее человеку платить не потребуется — только за услугу такси». Отдельно стоит отметить умение шоферов общаться с иностранными туристами на английском языке.