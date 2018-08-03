Когда заглянуть под капот интереснее, чем залезть под юбку

Да, на некоторые автомобили даже брутальные самцы порой заглядываются с гораздо большим любопытством и страстью, чем на проходящую мимо до безобразия оголившуюся под жарким солнцем красотку. Причем совсем не обязательно, чтобы это был какой-нибудь мускулистый гиперкар или винтажный ретромобиль.

Все еще считаете, что мы сильно постарели? Полагаем, что новейший Cadillac CT6 вас в этом разубедит. Мало того, что он заводит эффектной внешностью, так еще и провоцирует на грехи в его роскошном салоне. Закройтесь в комнате, выключите свет, и смотрите наш видео сюжет.