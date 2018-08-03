Когда заглянуть под капот интереснее, чем залезть под юбку

Фото и видео: Вячеслав Василенко
Лето — прекрасная пора коротких юбок и горячих форм. Однако если созерцание аппетитных прелестей не доставляет вам удовольствия, это еще не значит, что вы гей или импотент. Настоящие «петролхеды» нас поймут, не так ли?
Вячеслав Василенко

Да, на некоторые автомобили даже брутальные самцы порой заглядываются с гораздо большим любопытством и страстью, чем на проходящую мимо до безобразия оголившуюся под жарким солнцем красотку. Причем совсем не обязательно, чтобы это был какой-нибудь мускулистый гиперкар или винтажный ретромобиль.

Все еще считаете, что мы сильно постарели? Полагаем, что новейший Cadillac CT6 вас в этом разубедит. Мало того, что он заводит эффектной внешностью, так еще и провоцирует на грехи в его роскошном салоне. Закройтесь в комнате, выключите свет, и смотрите наш видео сюжет.

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3 августа 2018
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