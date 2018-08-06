Приезжие таксисты-азиаты устраивают массовые побоища в центре Москвы

Минувшие выходные запомнились не только жаркой погодой, но и не менее жаркой потасовкой, случившейся в районе входа на станцию метрополитена «Добрынинская» в центре Москвы. Сотни жителей столицы стали очевидцами жесткой битвы между таксистами среднеазиатской внешности в субботу 4 августа. В драке, по словам очевидцев, принимали участие не менее 40 человек.

— Сначала разговаривали, даже смеялись, потом начали бегать по всей площади перед метро и наносить друг другу удары. Рассосались также быстро, как и собрались, одни прыгали в желтые такси, подъезжавшие к тротуару, другие уходили по сторонам, — поведал свидетель произошедшего «Вести.ру».

По его словам, в результате побоища серьезно пострадали как минимум двое его участников, причем один из них не смог самостоятельно покинуть место события — его унесли на руках соплеменники.

Характерно, что все время пока таксисты выясняли отношения практически в самом центре столицы, где обычно полицейских — как грязи, ни один сотрудник правоохранительных органов не появился на месте происшествия ни во время, ни сразу после драки. Хотя видеокамер контроля безопасности там, как и во всех подобных точках столицы, установлено предостаточно.