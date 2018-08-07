Что ждет АЗС за недолив бензина

– Сейчас подготовлен законопроект об ужесточении административной ответственности и за такие нарушения. Если его примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 000 рублей. За повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 млн. рублей, — заявил руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, только в ЦФО из общего потока претензий граждан к АЗС жалобы на недолив топлива составили в 2016 году 21,6 %, а в 2017 году вдвое больше — около 46,2%.

Министр напомнил, что с января 2018 года за всяческие нарушения, в то числе и недолив, с АЗС взыскивают штрафы, размер которых «привязан» к объему выручки.