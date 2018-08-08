Зачем водители открывают окна, когда в машине есть кондиционер

Фото: www.allfreeapk.com
В эпоху стремительно развивающихся технологий, казавшихся фантастическими еще лет двадцать назад, у некоторых наблюдательных граждан возникает вопрос: почему многие автомобилисты до сих пор ездят с открытыми окнами, если почти каждая современная машина оборудована либо кондиционером, либо климат-контролем. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что этому есть весьма разумное объяснение — и даже не одно.
Кристина Извекова

Из года в год автомобили становятся все умнее, благодаря передовым системам, отвечающим за безопасность и удобство всех, кто находится в машине. Уже никого не увидишь такими наворотами, как, скажем, мониторинг слепых зон, автоматический парковщик, бесключевой доступ в салон, контроль усталости водителя и иже с ними. Что уж там говорить про кондиционеры, получившие широкое распространение еще в конце шестидесятых годов минувшего столетия.

В наше время кондиционерами или климатическими установками оснащаются практически все автомобили, за исключением разве что самых спартанских комплектаций бюджетных моделей. Это, в общем-то, и не удивительно, поскольку преимуществ у таких устройств перед открытыми окнами масса. Тем не менее, несмотря на все достоинства «вентиляторов», некоторые автолюбители все равно ездят с распахнутыми форточками. И у каждого есть на то своя причина.

Кондиционер приказал долго жить

Если водитель, стоя в пробке под палящим июльским солнцем, открывает окна, то вероятно, он является «счастливым» обладателем древних «Жигулей», пустого Renault Logan в базовой комплектации или какой-либо другой машины с неработающим кондиционером или без него вовсе. Как известно, салонный охладитель требует должного ухода — и на дешевой «Ладе», и на роскошной иномарке. А за неимением такового устройство начинает капризничать и отказываться трудиться, вынуждая своего нерадивого хозяина опускать стекла.

Фото: www.highmotor.com

Из крайности в крайность

Владельцы старых или все тех же бюджетных автомобилей не понаслышке знают о том, что некоторые кондиционеры крайне неподатливы. Подуставшие и третьесортные вентиляторы вроде и справляются со своими обязанностями, но не так, как хотелось бы водителям: они либо холодят еле-еле, либо чересчур — до инея на ресницах. И потому порой шоферы предпочитают открытые окна, дабы не рисковать своим здоровьем или — еще хуже — здоровьем детей.

Ветер в лицо

Некоторые автомобилисты руководствуются исключительно личными ощущениями. Не всем нравится дышать «сухим» воздухом кондиционера — уличный то поприятнее будет. Но, разумеется, не всегда. Вряд ли водитель, у которого никаких проблем с климатической установкой нет, станет опускать стекло в непосредственной близости от грузовика с серо-черным дымом из выхлопной трубы. Или проезжая дорогу, где ведется ремонт с вмешательством в канализацию.

Копейка рубль бережет

Еще одна причина, по которой водители отказываются от современных климатических установок в пользу форточек, является банальное желание сэкономить. Работа кондиционера ведет к энергозатратам, негативно сказывающимся как на расходе топлива, так и на динамике маломощного автомобиля. Но ради справедливости стоит отметить, что и открытые окна повышают потребление мотором горючки. Так что здесь каждый выбирает — вентилятор или окно — сам в зависимости от обстоятельств и технических характеристик машины.

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8 августа 2018
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