Зачем водители открывают окна, когда в машине есть кондиционер

Из года в год автомобили становятся все умнее, благодаря передовым системам, отвечающим за безопасность и удобство всех, кто находится в машине. Уже никого не увидишь такими наворотами, как, скажем, мониторинг слепых зон, автоматический парковщик, бесключевой доступ в салон, контроль усталости водителя и иже с ними. Что уж там говорить про кондиционеры, получившие широкое распространение еще в конце шестидесятых годов минувшего столетия.

В наше время кондиционерами или климатическими установками оснащаются практически все автомобили, за исключением разве что самых спартанских комплектаций бюджетных моделей. Это, в общем-то, и не удивительно, поскольку преимуществ у таких устройств перед открытыми окнами масса. Тем не менее, несмотря на все достоинства «вентиляторов», некоторые автолюбители все равно ездят с распахнутыми форточками. И у каждого есть на то своя причина.

Кондиционер приказал долго жить

Если водитель, стоя в пробке под палящим июльским солнцем, открывает окна, то вероятно, он является «счастливым» обладателем древних «Жигулей», пустого Renault Logan в базовой комплектации или какой-либо другой машины с неработающим кондиционером или без него вовсе. Как известно, салонный охладитель требует должного ухода — и на дешевой «Ладе», и на роскошной иномарке. А за неимением такового устройство начинает капризничать и отказываться трудиться, вынуждая своего нерадивого хозяина опускать стекла.