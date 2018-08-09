Почему опасно ездить с московскими таксистами

Несмотря на то, что подмявшие под себя рынок такси агрегаторы типа «Яндекс. Такси» или Gett строго следят за соблюдением «извозчиками» ПДД, пактически каждый московский таксист является злостным нарушителем Правил. То есть садясь в машину с шашечками, о собственной безопасности можно забыть.
Так, по крайней мере, следует из исследования, проведенного компанией «Эверест 8800» — федерального партнера агрегаторов такси. Согласно ему, каждый столичный таксист ежемесячно нарушает ПДД на 3000 рублей, а средний размер одного штрафа за нарушение Правил таксистом составляет в Первопрестольной 790 рублей.
Правда, самым распространенным нарушением Правил является вроде бы такое безопасное для клиентов наплевательство на закон, как несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части (500 рублей). Подобные выкрутасы водители такси совершают, как правило, чтобы остановиться ближе к клиенту или высадить его в нужном месте. Другое дело, что неожиданно притормозив в запрещенном месте, таксист подвергает риску других участников движения, не ожидающих подобного маневра, а знчит и своих пассажиров. Ведь если в процессе подобной пакрковки нарушителю «прилетит» в корму или бок — мало никому не покажется.
Второе, наиболее распространенное нарушение, еще опаснее. Речь идет о превышение установленной скорости движения. И хотя, как правило, превышение не очень значительное — от 20 до 40 км/ч (300 рублей)., его последствия могут быть печальными. На третьем месте нарушение, так же связанное с удобством посадки/высадки заказчиков услуги — пренебрежение правилами расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или езда по обочинам (1500 рублей). Хотя становясь «обочечником», таксист так же рискует попасть в ДТП.
А замыкают ТОП-5 излюбленных таксистских дорожных прегрешений отаз от ремней безопасности как самими рулевыми, так и их пассажирами (1000 рублей) и непредоставление преимущества участникам дорожного движения, главным образом, общественному транспорту (1000—2500 рублей). Печально, что и нелюбовь к ремням, и игнорирование автобусов-троллейбусов так же влияет и на возможность попадания в аварию, и на тяжесть ее последствий. Хотя справедливости ради стоит сказать, что сами таксисты не пристегиваются из соображений личной безопасности: мало ли что взбредет в голову седокам, а без ремня легче и дать отпор, и просто выскочить из машины.