Почему опасно ездить с московскими таксистами

Так, по крайней мере, следует из исследования, проведенного компанией «Эверест 8800» — федерального партнера агрегаторов такси. Согласно ему, каждый столичный таксист ежемесячно нарушает ПДД на 3000 рублей, а средний размер одного штрафа за нарушение Правил таксистом составляет в Первопрестольной 790 рублей.

Правда, самым распространенным нарушением Правил является вроде бы такое безопасное для клиентов наплевательство на закон, как несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части (500 рублей). Подобные выкрутасы водители такси совершают, как правило, чтобы остановиться ближе к клиенту или высадить его в нужном месте. Другое дело, что неожиданно притормозив в запрещенном месте, таксист подвергает риску других участников движения, не ожидающих подобного маневра, а знчит и своих пассажиров. Ведь если в процессе подобной пакрковки нарушителю «прилетит» в корму или бок — мало никому не покажется.