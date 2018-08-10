Что будет, если плюнуть в сотрудника ГИБДД

Нагатинская межрайонная прокуратура столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя столицы. Его обвиняют в совершении проступка, описанного в статье 319 УК РФ — «публичное оскорбление представителя власти». Дело направлено в мировой суд района «Бирюлево Восточное». В его материалах утверждается, что 21 апреля 2018 года нетрезвый гражданин находился за рулем своего авто. На Бирюлевской улице мужчину остановил наряд ДПС. Общение с инспекторами изрядно расстроило водителя.

По этой причине он «высказал в отношении остановившего автомобиль инспектора ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО нецензурные оскорбления, унижающие честь и достоинство». Далее, как гласят материалы дела, он «умышленно бросил» в сотрудника полиции окурок сигареты и плюнул в него, чем унизил честь, профессиональное, человеческое достоинство и авторитет представителя власти.

Сил и средств справиться с распоясавшимся хулиганом у бойцов ДПС, видимо, не хватило. В связи с чем на сцене появились сотрудники следственно-оперативной группы, доставившие оскорбителя для разбирательства в местный околоток.

Теперь плюющемуся охальнику чести полицейского мундира грозит либо 40 000 рублей штрафа, либо обязательные работы до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года.