Ford создаст специальный автомобиль для шоппинга

В современном обществе отношение к походам за покупками, а также к самим приобретениям постоянно меняется и трансформируется. Социальное исследование специалистов Ford помогло немного в этом разобраться.

Уже довольно давно люди начали использовать шоппинг, как средство отдыха и релаксации после стрессовых ситуаций. Сегодня 55% населения сам процесс покупки доставляет больше удовольствия, чем приобретенная вещь, при этом молодежи среди любителей походов по магазинам оказалось гораздо больше.

Что печально, половине охотников потратить деньги в магазине, обновки не только не приносят радости, а даже разочаровывают. Меньше всего покупки радуют жителей Индии (78% опрошенных), зато германцы унывают из-за этого меньше остальных (всего 33%).