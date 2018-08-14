Ford создаст специальный автомобиль для шоппинга

Компания Ford провела глобальное исследование, которое коснулось потребительских предпочтений людей в разных странах мира. Неожиданно, но для автомобильного бренда это оказалось довольно важным аспектом, для того, чтобы создавать удобные и полезные сервисы для поклонников марки. Теперь специалисты компании благодаря соцопросу смогут предвидеть ожидания покупателей своей продукции.
В современном обществе отношение к походам за покупками, а также к самим приобретениям постоянно меняется и трансформируется. Социальное исследование специалистов Ford помогло немного в этом разобраться.
Уже довольно давно люди начали использовать шоппинг, как средство отдыха и релаксации после стрессовых ситуаций. Сегодня 55% населения сам процесс покупки доставляет больше удовольствия, чем приобретенная вещь, при этом молодежи среди любителей походов по магазинам оказалось гораздо больше.
Что печально, половине охотников потратить деньги в магазине, обновки не только не приносят радости, а даже разочаровывают. Меньше всего покупки радуют жителей Индии (78% опрошенных), зато германцы унывают из-за этого меньше остальных (всего 33%).
Настоящая зависимость от траты денег на ненужные вещи больше всего проявилась у жителей Китая, Индии и Ближнего Востока: больше всего шопоголиков оказалось в Поднебесной (84% респондентов). В европейских странах, а так же в Канаде и США волна бездумных покупок уже схлынула: меньше всех страдают от этого в Германии (33%).
Кстати, немалая часть участников опроса сейчас предпочитают онлайн-покупки, потому что трата времени на походы в магазины стала для них настоящей роскошью: так считают 54% людей до 30 лет и 46% — от 30 до 44лет.
Напомним, что недавно Ford провел не менее любопытный опрос: автолюбителей спросили, любят ли они петь за рулем и как это влияет на их самочувствие. Результаты, надо сказать, поразили — подробнее можно узнать здесь.