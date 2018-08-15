«Водителей» сегвеев и электросамокатов обяжут ездить по автодорогам

Впрочем, это совсем не волнует наших законотворцев. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов буквально на днях вновь вспомнил про то ли пешеходов, то ли «мотопедов», предложив регистрировать подобный транспорт и внести дополнения в ПДД для четкого регулирования их поведения на ходу. Но в этом случае их должны обязать и заканчивать автошколы, и получать «права». А значит и разрешить ездить по улицам-магистралям наравне с автомобилями.

Соответствующее обращение либерал-демократ даже направил лично начальнику ГУ ОБДД МВД РФ генералу Михаилу Черникову. Любопытно, что ответит политику высокопоставленный полицейский, всеми силами борющийся с сокращением аварийности в стране.

Хотя если генерал согласится с депутатом, уровеньэтой самой аварийности на дорогах, если туда выпустить «камикадзе» на электрических «катках» в наушниках и смартфоном вместо глаз, резко, как уже было сказано, вырастет. Достаточно сказать, что даже поверившие в себя подростки на скутерах и их не менее бессмертные коллеги на велосипедах создают сегодня массу проблем автомобилистам, регулярно попадая под колеса и в сводки о смертельных ДТП.