«Водителей» сегвеев и электросамокатов обяжут ездить по автодорогам

Езда на сегвеях, самокатах и прочих моноколесах-гироскутерах по тротуару уже который год не дает покоя депутатам и чиновникам, пытающимся приравнять эти гаджеты-девайсы к полноценным транспортным средствам и, судя по самой свежей инициативе на эту тему, даже выпустить их владельцев на проезжую часть. Однако если новация получит таки статус закона, кривая аварийности в стране резко пойдет вверх.
Впрочем, это совсем не волнует наших законотворцев. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов буквально на днях вновь вспомнил про то ли пешеходов, то ли «мотопедов», предложив регистрировать подобный транспорт и внести дополнения в ПДД для четкого регулирования их поведения на ходу. Но в этом случае их должны обязать и заканчивать автошколы, и получать «права». А значит и разрешить ездить по улицам-магистралям наравне с автомобилями.
Соответствующее обращение либерал-демократ даже направил лично начальнику ГУ ОБДД МВД РФ генералу Михаилу Черникову. Любопытно, что ответит политику высокопоставленный полицейский, всеми силами борющийся с сокращением аварийности в стране.
Хотя если генерал согласится с депутатом, уровеньэтой самой аварийности на дорогах, если туда выпустить «камикадзе» на электрических «катках» в наушниках и смартфоном вместо глаз, резко, как уже было сказано, вырастет. Достаточно сказать, что даже поверившие в себя подростки на скутерах и их не менее бессмертные коллеги на велосипедах создают сегодня массу проблем автомобилистам, регулярно попадая под колеса и в сводки о смертельных ДТП.
С другой стороны, хоть как-то регулировать хаотичное движение поклонников подобной техники необходимо. Ведь если сегодня водитель собьет такого участника движения (или он сам упадет под колеса машины), автовладельца будут судить как за сбитого пешехода со всеми вытекающими отсюда последствиями. Между тем, нельзя забывать, что те же сегвеи и гироскутеры в ряде случаев способны развивать и до 40, и дажедо 60 км/ч.
Но вот сумеют ли власти, внося поправки в дорожные законы учесть все эти нюансы и не наломать дров — большой вопрос. Особенное если учесть, что описанную проблему они муссируют уже не один год.
Напомним, что еще в 2016 году член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев заявлял о необходимости принять ряд законопроектов и доработать ПДД с тем, чтобы официально признать самокаты, сегвеи и прочий «пеший» электротранспорт самыми настоящими транспортными средствами, а их водителей — полноценными участниками дорожного движения.
Ведь, по его мнению, «пилоты» миниатюрных «самоходов» ничем не хуже водителей мотороллеров и мотоциклов, и формально подобный вид транспорта подпадает под определение «мопед», если двухколесное транспортное средство оснащено электромотором мощностью свыше 250 Вт. А значит помимо выпуска на проезжую часть этих ездунов, в числе которых огромное количество детей, следует инициировать и процесс регистрации таких «моторов». Ну а их драйверам, повторимся, начать выдать соответствующие «права». Как это, например, заведено в Японии.
Об этом же, но уже более обтекаемо, год спустя заговорил и первый вице-премьер Игорь Шувалов, поручивший Министерству внутренних дел проработать вопрос о законном регулирования движения граждан на личном электротранспорте вроде скутеров, сегвеев и моноколес.