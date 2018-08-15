Обучение вождению по половому признаку: зачем нужны автошколы для женщин

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За последние годы число женщин-водителей в России ощутимо увеличилось — сегодня их практически столько же, сколько мужчин. Дамы начали активнее проявлять интерес к автомобилям, что, в том числе, привело к появлению особых автошкол, специализирующихся на обучении представительниц прекрасного пола. Что же из себя представляют девчачьи автокурсы, и в чем заключается их истинное предназначение, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Пешеход, решивший наконец обзавестись «правами», сталкивается с первыми трудностями еще до поступления в автошколу. Он теряется, выбирая из бесчисленного множества компаний, ведущих учебную деятельность. Однако если мужчины, не долго думая, отдают предпочтение тем организациям, что устраивают их по цене и месторасположению, то женщины в большинстве своем проводят в поисках «автокурсов своей мечты» не одну бессонную ночь, просматривая отзывы бывших учеников и досконально изучая биографию преподавателей.

«А если у меня не получится, я же девушка? А вдруг инструктор будет на меня кричать? А если, еще хуже, приставать?», — крутится в голове у дам. Но, похоже, причин для переживаний больше нет: на радость прибывших с Венеры, в России начали появляться автошколы для женщин. Подобные заведения обещают своим доверчивым клиенткам уникальных подход: спокойствие, размеренность, доступные разъяснения, терпеливость и преподавателей-женщин, на что многие и ведутся. Они позиционируют себя как компании, готовые браться за самые безнадежные случаи. «Платите только денежку — а мы обо всем позаботимся».

Глупо спорить с тем, что мужчины и женщины по-разному воспринимают информацию. Представительницы прекрасного пола куда более эмоциональны, не в последнюю очередь из-за регулярных гормональных встрясок. Да, они неадекватно реагируют на критику, теряются в экстренных ситуациях, порой откровенно «тупят». Но это вовсе не значит, что среди мужчин подобные особи не встречаются — еще как встречаются! Следовательно, индивидуальный подход, которым так кичатся женские автошколы, нужен абсолютно к каждому ученику, вне зависимости от его половой принадлежности.

Фото: podkapotou.zoznam.sk

Методы обучения играют крайне важную роль в воспитании водителя. Начинающему автомобилисту, который вспоминает свои автокурсы с воплями инструктора и стрессовыми ситуациями как страшный с сон, гораздо сложнее влиться в поток и заставить — да-да, именно заставить — себя сесть за руль. Но правильно ли винить в страхах шофера автошколу «не той ориентации»? Конечно, нет. Ответственность за взращивание курсанта лежит на плечах преподавателя, который должен быть не только грамотным учителем, но и чутким психологом.

Нарваться на непрофессионального инструктора, с которым дама будет чувствовать постоянный дискомфорт, можно как в женских, так и в мужских автошколах. То же справедливо относительно настоящих мастеров своего дела, способных подобрать индивидуальный подход к любому «чайнику».

Получается, что автокурсы для леди — не более, чем рекламная песня для неуверенных в своих силах, подавленных мнением некультурного общества барышень. Женщины всегда учились вождению вместе с мужчинами — и ничего ведь, успешно сдавали экзамены, становясь образцовыми автомобилистами.

Того же мнения придерживается президент «Межрегиональной ассоциации автошкол» Татьяна Шутылева. По ее словам, программы, учебные процессы и экзамены в ГИБДД для всех курсантов — мужчин и женщин — едины, а значит и смысла в особых девчачьих автокурсах никого нет.

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15 августа 2018
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