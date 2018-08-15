Обучение вождению по половому признаку: зачем нужны автошколы для женщин

Пешеход, решивший наконец обзавестись «правами», сталкивается с первыми трудностями еще до поступления в автошколу. Он теряется, выбирая из бесчисленного множества компаний, ведущих учебную деятельность. Однако если мужчины, не долго думая, отдают предпочтение тем организациям, что устраивают их по цене и месторасположению, то женщины в большинстве своем проводят в поисках «автокурсов своей мечты» не одну бессонную ночь, просматривая отзывы бывших учеников и досконально изучая биографию преподавателей.

«А если у меня не получится, я же девушка? А вдруг инструктор будет на меня кричать? А если, еще хуже, приставать?», — крутится в голове у дам. Но, похоже, причин для переживаний больше нет: на радость прибывших с Венеры, в России начали появляться автошколы для женщин. Подобные заведения обещают своим доверчивым клиенткам уникальных подход: спокойствие, размеренность, доступные разъяснения, терпеливость и преподавателей-женщин, на что многие и ведутся. Они позиционируют себя как компании, готовые браться за самые безнадежные случаи. «Платите только денежку — а мы обо всем позаботимся».

Глупо спорить с тем, что мужчины и женщины по-разному воспринимают информацию. Представительницы прекрасного пола куда более эмоциональны, не в последнюю очередь из-за регулярных гормональных встрясок. Да, они неадекватно реагируют на критику, теряются в экстренных ситуациях, порой откровенно «тупят». Но это вовсе не значит, что среди мужчин подобные особи не встречаются — еще как встречаются! Следовательно, индивидуальный подход, которым так кичатся женские автошколы, нужен абсолютно к каждому ученику, вне зависимости от его половой принадлежности.