В России станет в разы меньше таксистов

С тем, что выходцы из других стран, не получившие российское водительское удостоверение, представляют огромную опасность как для пассажиров, так и для окружающих, поспорить трудно. Ведь мы не имеем ни малейшего представления, как в том или ином государстве проходит подготовка шоферов и их экзаменация. Быть может, там раздают «права» направо и налево за чисто символическую сумму денег…

В этой связи 1 июня 2017 года вступила в силу поправка в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», запрещающая водителям-иностранцам работать без российского удостоверения. Правда, пересдавать экзамены обязали лишь профессиональных рулевых. Те же приезжие, что трудятся сами на себя, по-прежнему катаются со старыми, заморскими «правами», нарушая ПДД, провоцируя аварии и раздражая прочих участников движения своими дерзкими замашками.

По мнению участников форума «Такси», было бы правильно дополнить закон «О безопасности дорожного движения» требованием, согласно которому осуществлять перевозки пассажиров могут только те водители, что имеют российские «права». Вне зависимости от того, работают они в крупной таксомоторной компании, сотрудничают с агрегатором или занимаются частным извозом.

«Пока же этого нет, агрегаторы могли бы указывать в мобильном приложении: какие права у водителя, который берет заказ. Тогда сами пассажиры смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши, или нет» — приводит слова участников форума официальный сайт Сергея Собянина.