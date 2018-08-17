Как выбрать надежную автоняню

На такую должность обычно претендуют женщины в возрасте от 25 до 50 лет, владеющие личным автомобилем. Расценки за этот сервис зависят прежде всего от профессионального уровня сотрудницы, рабочего графика, класса машины, на которой она работает и прочих условий.

Интернет пестрит частными объявлениями, где миловидные дамы с водительским удостоверением предлагают свои услуги за почасовую оплату от 250 — 300 рублей в час и выше. Обычно функции автонянь с низким тарифом ограничиваются обязанностями личного семейного таксиста, который работает по условному маршруту дом — детский сад — школа — спортивные секции — дом.

Если речь идет о кадровом агентстве, специализирующемся на подборе домашнего персонала, то там предлагаются автоняни минимум за 40 000 рублей в месяц. Верхний предел обозначить очень сложно. Например, почти в каждом мегаполисе найдутся VIP-агентства, готовые предоставить опытнейших мастеров своего дела на лучших премиальных авто за 200 000 в месяц и выше. В таких случаях, как правило, речь о полноценных нянях, которые не только развозят и встречают детей из школ и прочих учреждений, но и проводят с ними остальное время — ухаживают, гуляют, кормят, убирают и проверяют уроки.