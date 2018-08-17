Как выбрать надежную автоняню

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Сравнительно недавно на кадровом рынке появилась новая должность, которая позволяет родителям полностью сосредоточить внимание на своем рабочем графике. Речь идет об услугах, так называемой, автоняни, в обязанности которой входит не только присмотр и уход за детьми, но и функции семейного водителя. Как подобрать идеальный вариант такой работницы, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

На такую должность обычно претендуют женщины в возрасте от 25 до 50 лет, владеющие личным автомобилем. Расценки за этот сервис зависят прежде всего от профессионального уровня сотрудницы, рабочего графика, класса машины, на которой она работает и прочих условий.

Интернет пестрит частными объявлениями, где миловидные дамы с водительским удостоверением предлагают свои услуги за почасовую оплату от 250 — 300 рублей в час и выше. Обычно функции автонянь с низким тарифом ограничиваются обязанностями личного семейного таксиста, который работает по условному маршруту дом — детский сад — школа — спортивные секции — дом.

Если речь идет о кадровом агентстве, специализирующемся на подборе домашнего персонала, то там предлагаются автоняни минимум за 40 000 рублей в месяц. Верхний предел обозначить очень сложно. Например, почти в каждом мегаполисе найдутся VIP-агентства, готовые предоставить опытнейших мастеров своего дела на лучших премиальных авто за 200 000 в месяц и выше. В таких случаях, как правило, речь о полноценных нянях, которые не только развозят и встречают детей из школ и прочих учреждений, но и проводят с ними остальное время — ухаживают, гуляют, кормят, убирают и проверяют уроки.

Практика показывет, что самый оптимальный способ искать автоняню, как и любой другой домашний персонал, — по «сарафанному радио». Ведь лучше, если вы получите характеристики и рекомендации о кандидате на вакансию от родственников, друзей, приятелей, коллег или их знакомых, которым можно доверять, чем от сотрудников кадровых агентств, заинтересованных в прибыли.

В любом случае, если вы вручаете жизнь своего ребенка малознакомому водителю, то вам следует убедиться в его водительском опыте и знании ПДД. Прежде всего, не поленитесь самостоятельно проэкзаменовать даму. Пусть она поработает вашим личным шофером и повозит вас не только по рабочим маршрутам от дома до школы, но и по самым оживленным и опасным местам в вашем городе.

Даже если вы сами далеко не ас в водительском мастерстве, вам достаточно иметь хотя бы пару лет опыта регулярного управления автомобилем, чтобы понять насколько уверенно человек чувствует себя за рулем. А после этого устройте ей теоретический экзамен по самым хитрым вопросам ПДД.

Во-вторых, неплохо бы было узнать о ее коэффициенте бонус-малус (КБМ), который используется при расчете стоимости страхового полиса ОСАГО и свидетельствует об аварийном стаже водителя. Справку о КБМ своему клиенту предоставляет страховая компания. Либо вы сами можете узнать эту информацию на сайте РСА, где нужно будет указать номер водительского удостоверения кандидата в автоняни. Желательно, чтобы минимальный стаж безаварийного вождения у нее был не менее пяти лет.

Что касается оптимального возраста, то в среднем он варьируется в пределах 35 — 45 лет, когда у человека есть и большой опыт, и крепкое здоровье. Хотя все зависит от конкретного человека. Если автоняня работает на своем личном автомобиле, убедитесь, что он исправен и безопасен.

При приеме человека на работу, предъявите ему условие, чтобы в машине всегда работала пара видеорегистраторов — для фиксации дорожной ситуации и для съемки того, что происходит в салоне. С помощью одного можно контролировать, как водитель управляет машиной и проверить, нарушает ли он ПДД. А с помощью другого вы сможете узнать, соблюдаются ли меры безопасности по перевозке в машине ваших детей. К тому же наличие в салоне средств видеофиксации само по себе станет для сотрудника лишним стимулом к дисциплине.

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18 августа 2018
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