Нижнее белье, цветы и водка: что чаще всего забывают в российских такси

Как вы думаете, что чаще всего забывают россияне в автомобилях такси? Поверьте, далеко не только смартфоны и предметы одежды. Но слава Богу, что хотя бы не оружие и наркотики. Впрочем, оставляют пассажиры в машинах и кое-что поинтереснее.
Мирон Горин

Любопытное исследование провели аналитики Research.mail.ru в содружестве с коллегами из «Ситимобил». Специалисты выяснили, что чаще всего забывают свои вещи в машинах такси клиенты в возрасте от 25 до 35 лет. Мужчины оказались на 5% забывчивее женщин.

Хит-парад самых забываемых предметов возглавил мобильный телефон, который оставляли в такси 36% опрошенных пассажиров. Далее идут аксессуары, вроде перчаток, головных уборов, шарфов и колец — подобные вещи забывали в таксомоторах 30% респондентов.

На третьем месте — зонт (27%). И если смартфоны чаще «теряли» в автомобиле представители мужского пола, то зонты и прочие аксессуары — женщины.

Помимо прочего, в список популярных забытых вещей входят ключи, кошельки, пакеты с покупками и верхняя одежда. По 8% набрали паспорта и другие документы, а также букеты цветов. Не исключено, правда, что цветочки оставляли целенаправленно.

Уставшие пассажиры — 5% — решили не забирать свои чемоданы из багажника. Но потом они вспоминают о пропаже: 38% опрошенных клиентов обращаются в службу поддержки такси, либо звонят водителю напрямую.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в диспетчерской службе «Ситимобил», самыми необычными вещами, забытыми в таксомоторах, являются водка и другие алкогольные напитки, нижнее белье, шубы и даже домашние животные. Но если с алкоголем и снятыми после его принятия трусиками, чтобы отблагодарить прямо в поездке любимого или любимую за шубу — еще понятно, то вот с забытыми на заднем сиденье щенке в сумке-переноске и аквариуме с живой рыбой — как-то не очень.

Впрочем, не зря 86% пассажиров давали водителям за возврат личного имущества вознаграждение. И всего 23% принявших в опросе клиентов, пользующихся услугами перевозчиков, ни разу ничего не забывали в такси.

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17 августа 2018
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