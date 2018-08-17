Нижнее белье, цветы и водка: что чаще всего забывают в российских такси

Любопытное исследование провели аналитики Research.mail.ru в содружестве с коллегами из «Ситимобил». Специалисты выяснили, что чаще всего забывают свои вещи в машинах такси клиенты в возрасте от 25 до 35 лет. Мужчины оказались на 5% забывчивее женщин.

Хит-парад самых забываемых предметов возглавил мобильный телефон, который оставляли в такси 36% опрошенных пассажиров. Далее идут аксессуары, вроде перчаток, головных уборов, шарфов и колец — подобные вещи забывали в таксомоторах 30% респондентов.

На третьем месте — зонт (27%). И если смартфоны чаще «теряли» в автомобиле представители мужского пола, то зонты и прочие аксессуары — женщины.