Зачем российских автовладельцев переводят на электронные ПТС

Фото: Кирилл Искольдский
Автовладельцы, мягко говоря, неохотно переходят на электронные ПТС. Что, впрочем, вполне оправдано, ведь софт виртуальной базы в любой момент может дать сбой. Как это неоднократно происходило в ГИБДД, когда люди не могли получить «права» и зарегистрировать авто. Но вскоре на «электронку» переведут всех.
Лика Затворная

Выдача традиционных бумажных паспортов транспортного средства будет действовать до ноября 2019 года. Потом электронные ПТС должны полностью заменить привычные документы.

Оформлять новые автопаспорта стали еще с 1 июля, однако на сегодняшний день в России «выдано» всего 2 виртуальных ПТС.

Как сообщили РИА «Новости» в Минпромторге, до конца еще так и «не утвержден порядок совершения регистрационных действий на основании электронных паспортов, приказ МВД России возвращен для доработки».

Иными словами, отсутствие алгоритма работы с подобной системой в ГИБДД не дает возможности применить ее на практике. Быть может, и не нужно ничего менять?

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17 августа 2018
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