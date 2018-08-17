Зачем российских автовладельцев переводят на электронные ПТС

Выдача традиционных бумажных паспортов транспортного средства будет действовать до ноября 2019 года. Потом электронные ПТС должны полностью заменить привычные документы.

Оформлять новые автопаспорта стали еще с 1 июля, однако на сегодняшний день в России «выдано» всего 2 виртуальных ПТС.

Как сообщили РИА «Новости» в Минпромторге, до конца еще так и «не утвержден порядок совершения регистрационных действий на основании электронных паспортов, приказ МВД России возвращен для доработки».

Иными словами, отсутствие алгоритма работы с подобной системой в ГИБДД не дает возможности применить ее на практике. Быть может, и не нужно ничего менять?