Леонида Ярмольника не могут заставить вернуть 1 000 000 рублей за ДТП с «Мерседесом» ФСО

Даже Федеральная служба охраны не может заполучить с Леонида Ярмольника деньги за разбитый по его вине Mercedes — Хамовнический районный суд г. Москвы воздержался от вынесения решения по делу о ДТП двухгодичной давности. Разбирательство перенесено на 4 сентября.

К этому времени судья Руслан Петручак обязал предоставить ведомство дополнительные доказательства. В частности, технический паспорт поврежденного в ДТП премиального немецкого седана. Помимо прочего, Фемида планирует получить официальный ответ на запрос из ГИБДД относительно деталей аварии с участием актера Леонида Ярмольника.

Представители ФСО хотят взыскать с шоумена 833 000 рублей в связи с тем, что ремонт разбитого автомобиля обошелся в 1 234 000 рублей, а страховая компания покрыла ущерб в сумме лишь 400 000.

Между тем, адвокат Ярмольника, хоть и не отрицает вину своего подзащитного, но платить по счетам как-то не очень спешит. Тем более, что независимая экспертиза — подчеркивают юристы — определила по факту повреждений «Мерседеса» ФСО сумму, отличающуюся от той, что хочет взыскать с ответчика истец.