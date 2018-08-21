Может ли здоровый человек умереть в машине с выключенным мотором

На данный момент известно, что в этот день 35-летняя мать оставила сына в принадлежащем ей автомобиле KIA Cerato около 11.40 на стоянке возле отдела кадров местного ОАО «Стеклопластика». Она провела там чуть менее двух часов и вернувшись к машине примерно в 13.30 обнаружила своего ребенка без признаков жизни. Прибывший на место трагедии экипаж скорой помощи констатировал смерть мальчика.

По предварительной версии, ребенку стало плохо из-за перегрева и духоты в машине. Он потерял сознание и захлебнулся рвотными массами. По факту смерти отделом СК по городу Ступино возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на два года.

Напомним, что пункт 12.8 ПДД запрещает оставлять ребенка младше 7 лет вмашине без присмотра взрослых. За нарушение в статье 12.19 КоАП предусмотрен 500-рублевый штраф. А в Москве и Санкт-Петербурге за это накажут на 2500 рублей.

В теплое время года ребенку, оставленному в закрытом авто, грозит тепловой удар — следствие перегрева организма. Эксперименты, проводившиеся в свое время в университете Джорджии, США, показали, что при температуре воздуха, равной 30ºС, в салоне машины, стоящей на открытой парковке, температура быстро достигает 50ºС. А при 40ºС за бортом — уже 71ºС. Нагрев происходит со скоростью, равной 2—3 градусам за каждые 10 минут.