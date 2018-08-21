Может ли здоровый человек умереть в машине с выключенным мотором

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Один из последних по-настоящему жарких дней в московском регионе стал по-настоящему последним и в жизни 5-летнего мальчика, погибшего от теплового удара в закрытой машине. Трагедия произошла 20-го августа в подмосковном Ступино.
Максим Строкер

На данный момент известно, что в этот день 35-летняя мать оставила сына в принадлежащем ей автомобиле KIA Cerato около 11.40 на стоянке возле отдела кадров местного ОАО «Стеклопластика». Она провела там чуть менее двух часов и вернувшись к машине примерно в 13.30 обнаружила своего ребенка без признаков жизни. Прибывший на место трагедии экипаж скорой помощи констатировал смерть мальчика.

По предварительной версии, ребенку стало плохо из-за перегрева и духоты в машине. Он потерял сознание и захлебнулся рвотными массами. По факту смерти отделом СК по городу Ступино возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на два года.

Напомним, что пункт 12.8 ПДД запрещает оставлять ребенка младше 7 лет вмашине без присмотра взрослых. За нарушение в статье 12.19 КоАП предусмотрен 500-рублевый штраф. А в Москве и Санкт-Петербурге за это накажут на 2500 рублей.

В теплое время года ребенку, оставленному в закрытом авто, грозит тепловой удар — следствие перегрева организма. Эксперименты, проводившиеся в свое время в университете Джорджии, США, показали, что при температуре воздуха, равной 30ºС, в салоне машины, стоящей на открытой парковке, температура быстро достигает 50ºС. А при 40ºС за бортом — уже 71ºС. Нагрев происходит со скоростью, равной 2—3 градусам за каждые 10 минут.

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В таких условиях ребенок дошкольного возраста может погибнуть в течение часа-полутора. В России ежегодно по этой причине в закрытых автомобилях гибнет около 15 детей. При перегреве температура человеческого тела повышается до 40°С и выше. Причем у детей это происходит в 3—5 раз быстрее, чем у взрослого в силу возрастных физиологических особенностей.

В ходе этого процесса нарушается нормальный теплообмен с окружающей средой. Организм, в попытке сбросить избыток тепла, рефлекторно расширяет сосуды периферической кровеносной системы. Из-за этого кровеное давление резко падает. Сердце старается компенсировать этот процесс, из-за чего начинается тахикардия — пульс зашкаливает за 100 ударов в минуту.

При продолжающемся перегреве нарушается кровоснабжение внутренних органов, в том числе мозга. Это приводит к потере сознания и рвоте. Если человеку в таком состоянии не оказать срочной медицинской помощи, клетки мозга начинают массово гибнуть, а сердце может не выдержать нагрузки и отказать. В любом случае, перегрев приводит к смерти.

парковка, медосвидетельствование, ПДД, КоАП, уголовный кодекс
21 августа 2018
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