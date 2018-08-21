В Москве и Подмосковье резко выросли масштабы недолива топлива

Количество претензий на недолив топлива на АЗС Москвы и Подмосковья за последний год выросло в два раза, сообщил Росстандарт. По данным ведомства, с начала 2018 года о недостаче топлива сообщили 58 автовладельцев, в то время как за январь-август 2017 года — только 20. Число обманутых клиентов бензоколонок, по данным Росстандарта выросло и во всем Центральном федеральном округе.

Ранее МВД сообщило о результатах своей собственной проверки АЗС Москвы и области. В ходе масштабной операции полицейские проверили 589 бензоколонок из примерно 2000 имеющихся на территории региона.

—По результатам проведенных мероприятий подготовлены и направлены в Роспотребнадзор и Росстандарт 147 материалов проверок, содержащих сведения о выявленных нарушениях, предусмотренных статьей 14.4 и 14.7 КоАП. При этом выявлен 141 факт недолива топлива свыше допустимой нормы (0,25%), — отметила тогда официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк.

Таким образом, недолив сотрудники полиции зафиксировали на четверти из всех проверенных бензозаправок.