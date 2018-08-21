В Москве и Подмосковье резко выросли масштабы недолива топлива

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) отчиталось о кратном росте жалоб со стороны автовладельцев на жульничество торговцев бензином в московском регионе.
Максим Строкер

Количество претензий на недолив топлива на АЗС Москвы и Подмосковья за последний год выросло в два раза, сообщил Росстандарт. По данным ведомства, с начала 2018 года о недостаче топлива сообщили 58 автовладельцев, в то время как за январь-август 2017 года — только 20. Число обманутых клиентов бензоколонок, по данным Росстандарта выросло и во всем Центральном федеральном округе.

Ранее МВД сообщило о результатах своей собственной проверки АЗС Москвы и области. В ходе масштабной операции полицейские проверили 589 бензоколонок из примерно 2000 имеющихся на территории региона.

—По результатам проведенных мероприятий подготовлены и направлены в Роспотребнадзор и Росстандарт 147 материалов проверок, содержащих сведения о выявленных нарушениях, предусмотренных статьей 14.4 и 14.7 КоАП. При этом выявлен 141 факт недолива топлива свыше допустимой нормы (0,25%), — отметила тогда официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк.

Таким образом, недолив сотрудники полиции зафиксировали на четверти из всех проверенных бензозаправок.

автоправо, АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо
21 августа 2018
289