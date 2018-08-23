Помоги себе сам: как делают никому не нужные автомобильные аптечки

Фото avtovzglyad.ru
До 1996 года пластмассовый или дерматиновый футляр с красным крестом — обязательный при прохождении техосмотра — включал в себя средства перевязки и нехитрые, но в некоторых случаях действенные медикаменты. Приказ Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 N 325 и его дальнейшие редакции, кастрировал автомобильные аптечки подчистую…
Кирилл Савченко

Тем не менее спрос даже на такие огромен, а производства, как например ФЭСТ в Костроме, существующее 26 лет, работают в сменном режиме. За сутки здесь могут выпустить до 30 000 аптечек. Как это умудряются сделать силами 167 человек, включая административный персонал, портал «АвтоВзгляд» пригласили посмотреть воочию. А заодно прикоснуться к 50-милионной коробочке, которая сошла с конвейера.

Напомним, что нынешние санкции за отсутствие в автомобиле аптечки влекут либо предупреждение, либо 500-рублевый штраф, хотя сам девайс, по сути, копеечный. Плюс минус бутылка горькой, от которой кто-то из водителей решит отказаться, а кто-то и нет…

Так вот, «фэстовские» аптечки выпускаются пяти категорий. «Приказные» состав которых утвердил Минздравсоцразвития: автомобильная, аптечка работника, укладка для ДПС, укладки для поездов дальнего следования, пригородных поездов, для сотрудников вневедомственной охраны и дружинников.

Фото avtovzglyad.ru

Об анальгине, валидоле и зеленке речи нет. О серьезных обезболивающих –тем более не помышляйте. По логике чиновников, составивших приказ, «Скорая помощь» всегда прибудет вовремя. Только вот про места из разряда «назад пятьсот, вперед пятьсот, и кто там после разберет» они явно забыли.

Проблема и в том, что «приказную» автоаптечку для наибольшей эффективности нужно дополнять самостоятельно. Те, что выпускает ФЭСТ со средней розничной ценой в 150 рублей позволит пройти техосмотр, остановить кровотечение, но не более того:

– Хорошо укомплектованная аптечка, — считает директор и основатель «Предприятие ООО ФЭСТ» Владимир Михайлов, — должна стоить порядка 400 рублей. Но мы же находимся в жестко установленных рамках, включая и цену, — печалится он.

– Но даже и то, что оставили в сегодняшней «Аптечке автомобилиста» — это примерно 70% от объема производства — многочисленные перевязочные материалы, маски, трубки для дыхания рот-в-рот и даже ножницы — обязательно закупать только у утвержденных министерством поставщиков, — сетует г-н Михайлов. — Впрочем, мы можем скомплектовать любую аптечку по нашим ТУ и пожеланию заказчика, и таких вариантов около пятидесяти. Помимо аптечек мы комплектуем «Наборы автомобилиста», делаем носилки для МЧС и много чего еще…

Фото avtovzglyad.ru

Так что же из состава аптечек производят непосредственно на ФЭСТ? Немало! Например, гипотермические пакеты с гранулами, или перевязочные, которые делаются практически вручную. Цех напоминает большое ателье индпошива, только с материалами исключительно белого цвета.

Далее — еще один, ткацкий. Хитроумные станки производят материал для изготовления кровоостанавливающих жгутов. Еще в одном цехе их раскраивают и упаковывают. Все оборудование импортное, по виду вполне современное. Естественно, в цехах идеальная чистота и, что удивительно, относительная тишина.

Самое горячее производство — цех по выпуску кейсов для аптечек. Пластиковые — самые востребованные, хотя для отдельных вариантов предусмотрены и специальные сумки, отшиваемые на отдельных участках. Материал для футляров — полипропилен, поставляемый с предприятий российского нефтехима. Крошка поступает в экструдеры, которые формуют уже привычную всем нам коробочку требуемого цвета и формы.

Фото avtovzglyad.ru

Конечный этап — комплектация аптечки и финишная упаковка. Как выясняется, без ручного труда здесь не обойтись. Десяток женщин стоит около конвейерной ленты и по списку закладывает в футляр нужные составляющие. Фантастически быстро — движениями, доведенными до автоматизма.

По мнению руководства, ставить укладочный автомат не имеет смысла — в аптечках слишком разнообразный перечень компонентов, да и на каждый тип продукта линию придется перенастраивать. К тому же заработная плата на предприятии неплохая, по костромским меркам, — порядка 24 000 рублей в месяц. Внедрение повальной автоматизации оставит многих работников за бортом, а о социальной ответственности руководство компании говорит в открытую. Но часть ручного труда в ближайшее время все-таки возьмут на себя автоматы.

Кстати, рядом с производством находится исправительная колония, но прибегать к услугам сидельцев в ФЭСТ не хотят: не проконтролируешь. Более того, в самой Костроме найти кадры, которые все будут делать согласно технологии — огромная проблема. Главный инженер ФЭСТ говорит об этом без всякого стеснения.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru
Частые журналистские командировки приучили меня возить с собой все необходимое, включая медикаменты на все случаи жизни. При подсчете стоимости таблеток, мазей, ампул и аэрозолей выходит порядка 2000 рублей. Но это нормально укомплектованный набор, способный сохранить здоровье, а зачастую и жизнь. Так что, как говорил Бетховен: «Человек, помоги себе сам».
ПДД, вред здоровью, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, технология, ГИБДД
23 августа 2018
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