Помоги себе сам: как делают никому не нужные автомобильные аптечки

Тем не менее спрос даже на такие огромен, а производства, как например ФЭСТ в Костроме, существующее 26 лет, работают в сменном режиме. За сутки здесь могут выпустить до 30 000 аптечек. Как это умудряются сделать силами 167 человек, включая административный персонал, портал «АвтоВзгляд» пригласили посмотреть воочию. А заодно прикоснуться к 50-милионной коробочке, которая сошла с конвейера.

Напомним, что нынешние санкции за отсутствие в автомобиле аптечки влекут либо предупреждение, либо 500-рублевый штраф, хотя сам девайс, по сути, копеечный. Плюс минус бутылка горькой, от которой кто-то из водителей решит отказаться, а кто-то и нет…

Так вот, «фэстовские» аптечки выпускаются пяти категорий. «Приказные» состав которых утвердил Минздравсоцразвития: автомобильная, аптечка работника, укладка для ДПС, укладки для поездов дальнего следования, пригородных поездов, для сотрудников вневедомственной охраны и дружинников.