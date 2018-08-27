Власти готовят подорожание литра бензина на 3,3 рубля

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, отвечающий в правительстве за топливно-энергетический комплекс, заявил, что уже в самом начале будущего года власти вернутся к практике повышения акцизов на бензин и дизтопливо.

—Решение принято. Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года, — пояснил он РБК.

Напомним, что ранее власти планировали повысить с 1 июля 2018 года акцизы — на 700 рублей. До 11 892 и 8 258 рублей на тонну бензина и дизтоплива соответственно. Однако перед этим, с начала года, эти нефтепродукты на АЗС дорожали ускоренными темпами, достигнув к июню отметки в 44 рубля за литр на АЗС. Это стало результатом «налогового маневра» правительства в нефтяной отрасли и одновременного падения курса рубля. Из-за этого экспортировать нефтепродукты стало гораздо выгоднее, чем продавать на внутрироссийском рынке. Нефтяные компании немедленно воспользовались этим шансом и погнали бензин в Европу, а в России на заправках цены стартовали вверх.

В июне власти очнулись и снизили размер акциза на 3000 и 2000 рублей — для бензина и дизтоплива. Цены остановились. И вот теперь объявлена дата возвращения повышенного акциза. С учетом нынешних оптовых цен на бензин, его увеличение с января 2019 года на 3700 рублей за тонну означает увеличение цены на АЗС примерно на 3,3 рубля на литр. Таким образом, стоимость литра моторного топлива в стране вплотную приблизится к отметке 50 рублей/литр.