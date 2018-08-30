Самые высокооплачиваемые автомобильные профессии в России

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Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон и иже с ними, благодаря своему водительскому мастерству заработали многомиллионные состояния. Конечно, нашим автолюбителям мечтать о подобном мечтать не вредно, но почему бы и не попробовать хотя бы поискать высокооплачиваемую работу, связанную с автотранспортом. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые популярные вакансии столичного региона, где работодатель готов платить свыше 100 000 рублей в месяц. Занимайте очередь!
Иван Флягин

Большинство профессий, связанных с автомобилями, сводятся не только к водительскому ремеслу, но и к их производству, продаже, рекламе и техническому обслуживанию. При выборе вакансий мы руководствовались реальными и проверенными объявлениями, опубликованными на ведущих кадровых интернет-ресурсах. Ведь не секрет, что зачастую ради привлечения соискателей работодатели указывают в своих объявлениях завышенные оклады.

Обычно они объясняют это просто: так как речь идет о сдельной оплате труда, то обозначенные суммы вполне можно заработать, если сильно постараться. Но чаще всего они лукавят, и это не соответствует действительности. Поэтому не стоит удивляться, если вы где-нибудь увидите гораздо более высокооплачиваемые аналогичные предложения, нежели те, которые мы указали.

Водитель-экспедитор

Шанс неплохо заработать всегда имеют водители большегрузов, если у них имеется собственного авто. Как правило, чем больше его грузоподъемность (от 3 до 20 тонн), тем выше оплата труда. Большое значение имеет тип грузового отсека. Жители многомиллионных мегаполисов всегда хотят кушать свежую еду, поэтому чаще всего требуются рефрижераторы для транспортировки замороженных и охлажденных продуктов питания. Не менее востребованная сфера — логистика стройматериалов, где при транспортировке может использоваться различная конфигурация грузового отсека в зависимости от типа груза.

Владельцы большегрузов имеют реальную возможность получать на руки более 200 000 рублей в месяц. Водители трех- и пятитонников вполне могут рассчитывать на 150 000 и больше. Только следует учитывать, что работодатель, как правило, включает в эту сумму оплату горюче-смазочных материалов, техническое обслуживание и амортизацию. Понятное дело, когда речь идет о тяжеловозах, все это в совокупности образует огромную статью расходов.

Персональный водитель

Кроме непосредственного управления автомобилем, работа персонального или семейного водителя почти всегда подразумевает наличие дополнительных обязанностей. Обычно речь идет о выполнении мелких бытовых поручений, но бывает, что эта должность совмещена с функциями личного телохранителя либо рабочего ассистента. Так что во многом уровень оплаты труда зависит от объема и характера дополнительных обязательств. Оклад может также исчисляться суммами в 150 000 рублей за месяц и выше, но чаще встречаются предложения в районе 100 000 — 120 000. Конечно, при приеме на такие вакансии учитывается большой безаварийный стаж, внушительный опыт работы и личные деловые качества.

Автомеханик

На зарплату в 120 000 рублей и выше в столице может реально рассчитывать квалифицированный автомеханик со средним специальным образованием и знанием необходимого программного обеспечения. Оплата труда будет зависеть от умения обращаться с различным диагностическим оборудованием, а также от навыков в конкретных специализациях — электроника, двигатель, электрика, ходовая часть, кузовной ремонт т. д. Так что уровень жалования автомеханика в значительной степени определяется квалификацией и опытом работы.

Другие профессии

Свыше 100 000 рублей в месяц могут получать и представители других профессий, связанных с автомобилями. Например, дальнобойщики, таксисты или водители спецтехники. Не секрет, что сумма заработка на той или иной должности, зависит от многих факторов — не только от опыта и квалификации человека, но и от условий труда, финансового ресурса работодателя, региона и т. д.

Например, в Москве таксист в одной организации может получать 60 000 рублей в месяц, а его коллега в другой конторе, примерно за аналогичный объем работы, получит в два раза больше. Ведь в данном случае уровень зарплаты сотрудника зависит от класса автомобилей, на которых он работает. По понятным причинам VIP-клиент за такси представительского класса платит в разы больше, чем пользователь бюджетного сервиса. Похожие расклады, но с немного иными цифрами, можно наблюдать и у водителей-экспедиторов, дальнобойщиков, менеджеров по продажам в автосалонах, автомехаников и даже автомойщиков.

Что касается высокого заработка, то, пожалуй из перечисленных вакасний можно выделить водителей спецтехники и дальнобойщиков. Зарплаты первых зависят от типа транспорта, на котором они работают. Например, высокими окладами могут похвастаться водители гигантских БелАЗов. А дальнобойщики, эксплуатирующие чужие фуры, имеют возможность неплохо заработать засчет дополнительных перевозок. Но для этого им приходится соблюдать плотный график и пахать на всю катушку…

автосервис, технология, ремонт, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
30 августа 2018
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