Самые высокооплачиваемые автомобильные профессии в России

Большинство профессий, связанных с автомобилями, сводятся не только к водительскому ремеслу, но и к их производству, продаже, рекламе и техническому обслуживанию. При выборе вакансий мы руководствовались реальными и проверенными объявлениями, опубликованными на ведущих кадровых интернет-ресурсах. Ведь не секрет, что зачастую ради привлечения соискателей работодатели указывают в своих объявлениях завышенные оклады.

Обычно они объясняют это просто: так как речь идет о сдельной оплате труда, то обозначенные суммы вполне можно заработать, если сильно постараться. Но чаще всего они лукавят, и это не соответствует действительности. Поэтому не стоит удивляться, если вы где-нибудь увидите гораздо более высокооплачиваемые аналогичные предложения, нежели те, которые мы указали.

Водитель-экспедитор

Шанс неплохо заработать всегда имеют водители большегрузов, если у них имеется собственного авто. Как правило, чем больше его грузоподъемность (от 3 до 20 тонн), тем выше оплата труда. Большое значение имеет тип грузового отсека. Жители многомиллионных мегаполисов всегда хотят кушать свежую еду, поэтому чаще всего требуются рефрижераторы для транспортировки замороженных и охлажденных продуктов питания. Не менее востребованная сфера — логистика стройматериалов, где при транспортировке может использоваться различная конфигурация грузового отсека в зависимости от типа груза.