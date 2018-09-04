Власти окончательно лишили россиян возможности бесплатно парковаться на платных парковках

Хитрецов, прикидывающихся больными, с характерными желтыми наклейками на авто будут мгновенно пробить по базе и эвакуировать. Правда, активно этим занимаются лишь в столице, Санкт-Петербурге и Сочи.

Остальная Россия паркуется, как хочет: газоны, бордюры, тротуары, места для инвалидов. Тем более, что для соседа-участкового помимо бутылки беленькой найдется и железная отмазка в виде приобретенного в автомагазине знака «инвалид».

Знак «Инвалид» дает право инвалидам I, II и III групп на безвозмездную стоянку-остановку транспортных средств в зоне платной парковки.

Только вот больше его нигде не купишь — согласно приказу Минтруда, оформлением подобной таблички с 4 сентября занимаются федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы.

Знак выдается лично в руки заявителя в течение одного рабочего дня после соответствующей проверки и регистрации конкретного средства передвижения, предназначенного для перевозки инвалида.