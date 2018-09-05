5 самых вопиющих разводов клиента агрегаторами такси

Содержать личный автомобиль, требующий топлива, страховки и ремонта, крайне накладно, а передвигаться на общественном транспорте — малоприятно. В качестве альтернативы платежеспособным гражданам предлагаются такие услуги, как каршеринг и такси. И если к сервису краткосрочной аренды машин россияне пока еще относятся с осторожностью, то бизнес таксомоторных компаний в нашей стране цветет, как яблони по весне.
Вызвать автомобиль с «извозчиком» в наши дни проще простого. Скачиваешь приложение на смартфон, регистрируешься, вводишь нужные адреса — и через пять минут «пролетка» под окнами. Никаких утомительных поисков, разговоров по телефону, длительных ожиданий. Всего пара кнопок, и ты уже в пути. Казалось бы, как удобно! Еще бы не наживались службы такси на своих кормильцах, и было вообще отлично. Но так не бывает, увы.