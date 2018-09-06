Соблазнительная звезда Инстаграма Кира Майер отправилась в колонию за драку с гаишниками

Некоторое время назад «горячая» инстаграм-красотка попалась за езду на дорогостоящем Mercedes-Benz без водительских прав. За то, чтобы избежать ответственности сексуальная брюнетка предложила остановившим ее сотрудникам ДПС интимные услуги. Но стражи порядка проявили мужество и отвагу, и от секса с девушкой мечты для миллионов мужчин отказались. Тогда Кира Майер бросилась на инспекторов с кулаками, а одного даже укусила. Придорожным полицейским пришлось применить силу, и дебоширку задержали.
Пока дело рассматривалось в суде, подследственная находилась в СИЗО. И вот он, вердикт — небо в клеточку на полтора года жизни. Видимо, пришедшая в зал заседаний красотка с распущенными волосами в обтягивающих лосинах и на каблуках не смогла оставить равнодушным судью, который вынес столь мягкий для гламурной тусовщицы приговор. Согласно ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», жительница Одинцово могла уехать в «зону» на целых пять лет.
Стоит напомнить, что любительницу клубных вечеринок и богатых ухажеров, среди которых числился и певец Алексей Воробьев, уже неоднократно задерживали за нарушения ПДД. В прошлом ноябре ее лишили «прав» за оставление места ДТП, а по неподтвержденным данным, в момент аварии Кира находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Впрочем, ближайшие месяцы осужденная не будет ни злоупотреблять, ни радовать сотен тысяч подписчиков своего аккаунта в Инстаграме своими прелестями. Наш лайк судье!